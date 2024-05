IliadBox: la rivoluzione WiFi a casa tua per 19,99€

Iliad continua a rivoluzionare il mercato della connettività domestica con l’introduzione dell’aggiornato IliadBox, un dispositivo che non solo promette prestazioni superiori ma rinnova l’esperienza Internet domestica grazie a funzionalità avanzate e una maggiore efficienza energetica. Con l’offerta per la fibra attuale, una delle più competitive del mercato, ecco qualche informazione in più su questo nuovo dispositivo.

IliadBox: il cuore tecnologico della fibra Iliad

Recentemente, Iliad ha rilasciato l’aggiornamento firmware 4.8.9.1 per il suo router IliadBox, introducendo miglioramenti significativi in termini di stabilità WiFi e sicurezza. L’aspetto principale di questo aggiornamento è l’integrazione di un firewall avanzato per il traffico IPv6, che garantisce una protezione ottimale contro eventuali minacce esterne.

Altri miglioramenti sono l’introduzione di funzionalità come l’Eco-WiFi e il Total Sleep, confermando l’impegno di Iliad verso la sostenibilità ambientale. L’Eco-WiFi ottimizza le prestazioni del router in base ai dispositivi connessi, mentre il Total Sleep riduce drasticamente il consumo energetico quando il WiFi non è utilizzato.

Ma come avere l’Iliad Box? Per utilizzare questo router occorre sottoscrivere l’offerta per la fibra di Iliad, una connessione in FTTH dalle performance eccezionali. Le condizioni dell’offerta sono particolarmente vantaggiose: fino al 31 luglio, i già clienti Iliad possono accedere al servizio a un costo di soli 19,99€ al mese, mentre per i nuovi clienti il prezzo è di 24,99€ al mese, con un costo di installazione di 39,99€.

Ovviamente la prima cosa che devi fare è controllare se la tua abitazione è raggiunta dal servizio. Puoi verificare la copertura cliccando sul pulsante qui sotto.

Insomma, il nuovo IliadBox WiFi 7 è molto più di un semplice router: è l’elemento chiave di una rete domestica avanzata che promette non solo una velocità superiore e una connessione più stabile, ma anche un impatto ambientale ridotto. Grazie alle sue caratteristiche innovative e all’offerta fibra di Iliad, se hai la possibilità di attivare il servizio avrai un’esperienza online senza compromessi. Non perdere l’opportunità di portare la tua connessione internet al livello successivo. Visita ora la pagina ufficiale e verifica la copertura.