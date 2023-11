Le speranze di tanti erano riposte nell’evento Scary Fast andato in scena solo pochi giorni fa, purtroppo però Apple non ha annunciato un nuovo computer desktop con display da 27″. L’unica novità in tal senso è stata la presentazione dell’iMac 24″ con chip M3 (giunto in compagnia dei nuovi MacBook Pro). Ma è solo forse una questione di tempo?

Un iMac 27″ con chip Apple Silicon non è nei piani di Apple

I piani in agenda del colosso di Cupertino sembrano essere lontani dai desideri della community. Non c’è alcuna intenzione, almeno per il momento, di puntare su un iMac da 27″ con processore Apple Silicon. A spazzare via ogni dubbio ci ha pensato la stessa azienda californiana a The Verge. C’è però la possibilità di tirar fuori anche una notizia positiva: Apple ha parlato in modo specifico di un modello dell’AiO da 27″, quindi ci potrebbero essere speranze per una configurazione con un display più grande.

A tal proposito, di recente il solito Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che – secondo le sue fonti – Apple starebbe pensando di lanciare nel 2025 un AiO da 32 pollici. Con un cuore Apple Silicon, ovviamente.

Nel corso dell’evento di Halloween, il nuovo iMac con M3 è stato definito come la soluzione perfetta per sostituire i modelli 4K e 5K basati su Intel. Ma è davvero così? La risoluzione dello schermo dell’attuale modello è di 4,5K, quando gli iMac da 27″ mettono sul piatto una risoluzione 5K.

C’è da storcere il naso anche parlando delle performance. Il nuovo iMac è disponibile solo con chip M3, ma il “vecchio” iMac Pro Intel con CPU Xeon a 28 core appare meglio attrezzato per carichi di lavoro più intensi. In quest’ottica, il paragone più giusto sarebbe con M2 Max, M2 Ultra e M3 Max, che però trovano spazio solo sui MacBook Pro di fascia alta, sul Mac Studio e sul Mac Pro.

La situazione è dunque dubbia, ma a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, c’è ancora possibilità di assistere (nel 2025?) al debutto di un AiO Apple con display più ampio dei “soliti” 24 pollici.