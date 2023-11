Bolle blu, bolle verdi, frammentazione, supporto dello standard RCS e così via. È una storia che va avanti da anni ormai e Apple non sembra per nulla intenzionata a cedere alle richieste di Google (spesso avanzate con ironici e pungenti video). Nel frattempo però si è inserita in questa discussione una terza azienda, nota per i suoi dispositivi dal look ricercato: Nothing. La novità dell’ultima ora si chiama “Nothing Chats” e – a conti fatti – porta iMessage su Android.

iMessage per Android è realtà, grazie a Nothing

Nothing Chats trasforma in realtà quello che è un sogno di tanti utenti, soprattutto negli Stati Uniti (in Italia meno, visto che la piattaforma di Apple viene utilizzata pochissimo): iMessage sbarca su Android. Ad essere più precisi, Nothing Chats – una esclusiva dello smartphone Nothing Phone (2) – porta con sé il supporto delle chat di iMessage.

«Nothing Chat è un’app sviluppata in collaborazione con Sunbird e ti consente di inviare messaggi ad altri utenti tramite bolle blu», spiega l’azienda. «Attualmente è in fase beta, il che significa che ulteriori funzionalità e miglioramenti sono in arrivo».

Come dichiarato, l’app sarà gestita da Sunbird, un client iMessage lanciato nel corso del 2022 e accolto con un certo scetticismo. In realtà, il suo successo è sotto gli occhi di tutti: nel corso dei mesi, l’app è stata scaricata oltre 10.000 volte dal Google Play Store.

Dalle FAQ si apprende che la configurazione dell’app richiede l’accesso con il proprio Apple ID e che tutte le conversazioni saranno protette dalla crittografia end-to-end. Nel video di presentazione – in pieno stile Nothing – il CEO Carl Pei spiega che al momento del lancio, l’app supporterà sia le chat individuali che quelle di gruppo, e consentirà l’invio di foto, video e messaggi vocali.

Per quanto riguarda invece le conferme di lettura, le reazioni ai messaggi e le risposte agli stessi saranno disponibili solo in un secondo momento.

Nothing Chats potrà essere scaricata dal Play Store a partire dal 17 novembre solo in alcuni mercati (Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea) e unicamente sul Nothing Phone (2).