Impara frasi in inglese in poco tempo per il tuo viaggio con Mondly

Se stai per partire per un viaggio all’estero e sei a digiuno di qualsiasi lingua che non sia l’italiano, avrai la necessità di imparare il più in fretta possibile l’inglese, perlomeno le basi, in modo da poter comunicare con la reception in hotel o i camerieri nei ristoranti. A questo proposito, Mondly è lo strumento ideale per sentirti più sicuro una volta che raggiungerai la tua destinazione, con il vantaggio di non dover studiare per mesi prima di vedere risultati concreti, tangibili.

In questi giorni, in occasione della festa degli innamorati, il piano a vita è in offerta a 119,99 euro e quello annuale a 59,99 euro: entrambi includono le lezioni complete per 41 lingue.

Imparare rapidamente frasi in inglese essenziali per un viaggio con Mondly

L’applicazione Mondly consente dunque di imparare nel più breve tempo possibile frasi in inglese essenziali in vista di un imminente viaggio all’estero. Questi i suoi vantaggi più significativi:

Memorizzare frasi chiave per un viaggio : con Mondly puoi ad esempio imparare in pochissimo tempo a chiedere indicazioni precise in contesti differenti, comunicare con il personale dell’hotel e ordinare al ristorante.

: con Mondly puoi ad esempio imparare in pochissimo tempo a chiedere indicazioni precise in contesti differenti, comunicare con il personale dell’hotel e ordinare al ristorante. Simulare conversazioni interattive : l’app in questione include numerose esercitazioni durante le quali è possibile simulare conversazioni vere e proprie con risposte e scenari realistici.

: l’app in questione include numerose esercitazioni durante le quali è possibile simulare conversazioni vere e proprie con risposte e scenari realistici. Ascoltare la pronuncia corretta : uno dei principali punti di forza di Mondly è la collaborazione con insegnanti madrelingua, grazie ai quali è possibile ascoltare la pronuncia corretta delle parole e migliorare così la comprensione orale.

: uno dei principali punti di forza di Mondly è la collaborazione con insegnanti madrelingua, grazie ai quali è possibile ascoltare la pronuncia corretta delle parole e migliorare così la comprensione orale. Utilizzare il riconoscimento vocale : un ulteriore aiuto in questo senso arriva dal tool di riconoscimento vocale, indispensabile per pronunciare le parole in modo corretto.

: un ulteriore aiuto in questo senso arriva dal tool di riconoscimento vocale, indispensabile per pronunciare le parole in modo corretto. Accedere alle lezioni da smartphone: infine, Mondly permette di studiare ovunque ci si trovi, anche senza una connessione Internet attiva (le lezioni sono infatti disponibili offline).

L’offerta di San Valentino dell’app Mondly sarà disponibile per un periodo di tempo limitato.