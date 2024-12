Impara una lingua durante le vacanze di Natale con Babbel

Se hai scelto di imparare una nuova lingua durante le vacanze di Natale, tra le piattaforme migliori a cui rivolgersi si annovera Babbel. Con più di 15 milioni di abbonamenti venduti e un approccio didattico completo (con tanto di sistema di riconoscimento vocale), Babbel ha aiutato il 92% dei suoi studenti a migliorare le proprie competenze linguistiche in 2 mesi, facendo leva anche su oltre 200 esperti in didattica delle lingue.

Il piano annuale di Babbel è in offerta a 5,99 euro al mese, per effetto del 45% di sconto rispetto al prezzo di listino. In un anno la spesa è pari a 71,88 euro anziché 143,88 euro. Ancora più vantaggiosa la promozione sul piano a vita, disponibile al prezzo scontato di 299,99 euro invece di 599,99 euro, grazie al 50% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Imparare una nuova lingua durante le vacanze di Natale con Babbel

Con il piano a vita di Babbel si ha accesso a tutte le lingue disponibili sulla piattaforma. L’elenco completo è composto da inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, turco, olandese, polacco, indonesiano, norvegese, danese e russo.

Grazie a Babbel gli studenti “virtuali” sviluppano abilità linguistiche applicabili in maniera semplice alla vita di tutti i giorni, in modo da prendere parte a vere conversazioni nel giro di poche settimane. La piattaforma offre un’esperienza di studio personalizzata, con materiali didattici personalizzati in base a quelli che sono i propri interessi e lo stile di vita.

Al momento il piano annuale di Babbel è in offerta a quasi metà prezzo: sono sufficienti 5,99 euro al mese per iniziare a imparare una nuova lingua durante queste festività di Natale. Volendo poi c’è il piano a vita in offerta a metà prezzo (299,99 euro, ndr), con pagamento unico e una garanzia di rimborso di 20 giorni.