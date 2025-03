Impara una nuova lingua con Babbel: 60% di sconto

Sei un professionista e hai sempre sognato di lavorare all’estero? Con Babbel puoi migliorare il tuo inglese e rendere più competitivo il tuo curriculum. Grazie a lezioni brevi e pratiche potrai acquistare maggiore sicurezza nella conversazione, così da sostenere colloqui di lavoro in inglese e ottenere nuove opportunità professionali.

Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua, Babbel ti offre l’opportunità perfetta per iniziare. Con un 60% di sconto sugli abbonamenti, hai la possibilità di accedere a corsi realizzati da esperti in didattica e migliorare rapidamente le tue competenze linguistiche.

Lingue disponibili

Con Babbel puoi imparare inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, russo, turco, norvegese, olandese, indonesiano, polacco e danese.

Come funziona Babbel?

Il metodo Babbel è progettato per adattarsi al tuo stile di apprendimento, con:

Lezioni brevi e interattive che si integrano facilmente nella tua routine.

che si integrano facilmente nella tua routine. Esercizi di pronuncia con riconoscimento vocale.

con riconoscimento vocale. Dialoghi realistici per migliorare la comprensione e la comunicazione.

per migliorare la comprensione e la comunicazione. Ripassi personalizzati per consolidare il vocabolario e le regole grammaticali.

Approfitta dell’offerta: ottieni il 60% di sconto

Non perdere questa occasione per espandere le tue competenze linguistiche a un prezzo speciale. Con il 60% di sconto, Babbel rende ancora più accessibile l’apprendimento di una nuova lingua.

Babbel ha già conquistato oltre 15 milioni di utenti in tutto il mondo, creando una vasta community di studenti che vogliono imparare una nuova lingua in modo efficace. Il 92% degli utenti ha visto un miglioramento delle proprie capacità linguistiche in soli due mesi, grazie a un metodo di apprendimento strutturato e coinvolgente. I corsi sono sviluppati da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica, che progettano contenuti su misura per favorire un apprendimento rapido e duraturo. Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.