Impara una nuova lingua con Mondly e l'offerta di San Valentino

“Questo San Valentino, innamorati di una nuova lingua”: è lo slogan scelto da Mondly per presentare l’offerta di San Valentino, che prevede uno sconto del 96% sul piano a vita e del 60% sul piano di 12 mesi, con prezzi rispettivamente pari a 119,99 euro e 59,99 euro.

Mondly è una piattaforma online che vanta oltre 125 milioni di download in tutto il mondo e prestigiosi riconoscimenti, tra cui Migliore nuova app (Apple) e App dell’Anno (Facebook). Deve gran parte del suo successo al suo efficace metodo di studio, ritenuto semplice, veloce e divertente dalla stragrande maggioranza degli studenti.

Il metodo di studio dell’app Mondly

A scuola o nei corsi tradizionali, i ragazzi hanno l’abitudine di memorizzare singole parole lezione dopo lezione. Mondly fa invece l’esatto contrario, concentrando il suo focus sulle frasi di uso comune.

Questo cambio di paradigma ha un doppio vantaggio: da un lato si iniziano a memorizzare le parole più usate, dall’altro si riescono a formare frasi di senso compiuto fin da subito, con la conseguenza naturale che gli allievi di Mondly riescono a prendere parte a conversazioni nella nuova lingua nel giro di pochi minuti.

Un altro punto di forza della piattaforma è la stretta collaborazione con madrelingua professionisti. Il loro lavoro si dimostra oltremodo prezioso, dal momento che rivestono un ruolo decisivo nell’acquisizione di accenti naturali e pronunce impeccabili.

Significativo anche l’apporto offerto da una parte dall’efficace sistema di ripetizione e dall’altra dal chatbot di riconoscimento vocale e dai corsi esclusivi che si svolgono in realtà aumentata.

Torniamo ora all’offerta in corso sul sito ufficiale Mondly, accompagnata dallo slogan “Questo San Valentino, innamorati di una nuova lingua”. Il piano di 12 mesi è in promo a 59,99 euro per un anno (60% di sconto), invece quello a vita è disponibile a 119,99 euro (96% di sconto, richiesto un unico pagamento).

Entrambi i piani danno accesso a tutte le lezioni di 41 lingue, tra cui l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco.