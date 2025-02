Impara una nuova lingua con Mondly: il tuo passaporto per il mondo!

In un mondo sempre più connesso, parlare più lingue non è solo un vantaggio, ma una necessità. Che si tratti di viaggiare, lavorare all’estero o semplicemente ampliare i propri orizzonti culturali, imparare una nuova lingua può essere un’esperienza entusiasmante e gratificante. Mondly, una delle app più premiate nel settore dell’apprendimento linguistico, offre un approccio innovativo, efficace e divertente per raggiungere la padronanza linguistica in tempi record.

Mondly rende l’apprendimento accessibile con piani adatti a tutte le esigenze:

1 Lingua – 1 Mese : 12,99 €/mese

: 12,99 €/mese 1 Lingua – 12 Mesi : 59,99 €/anno

: 59,99 €/anno Accesso a Vita – 41 Lingue: Scontato del 95%, ora disponibile a 129,99 € invece di 2.600,05

Perché scegliere Mondly

Mondly si distingue dalle altre app di apprendimento grazie alla sua combinazione unica di tecnologia avanzata e scienza cognitiva. Con oltre 125 milioni di download in tutto il mondo, è stata premiata da Facebook come “App dell’Anno” e da Apple come “Migliore Nuova App”.

Ecco alcune delle caratteristiche che rendono Mondly la scelta ideale per chi vuole imparare una nuova lingua:

Focalizzazione sulle frasi : invece di memorizzare parole isolate, Mondly aiuta a imparare frasi di uso comune, facilitando la comunicazione reale.

: invece di memorizzare parole isolate, Mondly aiuta a imparare frasi di uso comune, facilitando la comunicazione reale. Ascolto dei madrelingua : le lezioni sono registrate da professionisti, garantendo una pronuncia impeccabile e un accento naturale.

: le lezioni sono registrate da professionisti, garantendo una pronuncia impeccabile e un accento naturale. Chatbot con riconoscimento vocale : un’intelligenza artificiale avanzata permette di esercitarsi in conversazioni realistiche.

: un’intelligenza artificiale avanzata permette di esercitarsi in conversazioni realistiche. Tecnologia in realtà aumentata : un’esperienza immersiva che rende l’apprendimento ancora più coinvolgente.

: un’esperienza immersiva che rende l’apprendimento ancora più coinvolgente. Sistema di ripetizione avanzato : le informazioni vengono ripetute a intervalli strategici per favorire la memorizzazione a lungo termine.

: le informazioni vengono ripetute a intervalli strategici per favorire la memorizzazione a lungo termine. Apprendimento dalla propria lingua madre: a differenza di molte app che partono dall’inglese, Mondly permette di studiare da una delle 41 lingue disponibili.

Con Mondly puoi imparare l’inglese in modo efficace e divertente. Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.