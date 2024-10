Imparare fino a 41 lingue con Mondly con meno di 100€

La nuova promozione sui piani a vita di Mondly consente di imparare fino a 41 lingue con un investimento di 99,99 euro. Trattandosi di un piano “lifetime”, è richiesto un unico pagamento. L’offerta in corso è disponibile su questa pagina del sito ufficiale ed è valida per un periodo di tempo limitato.

Tra le lingue che si possono imparare con il piano a vita di Mondly si annoverano inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese, giapponese, coreano e turco. Oltre a queste, sono disponibili anche le lezioni per arabo, persiano, ebraico, portoghese, catalano, olandese e svedese.

Come imparare fino a 41 lingue con Mondly

Premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell’Anno da Facebook, Mondly vanta più di 125 milioni di download, ed è uno dei punti di riferimento per quanti vogliono imparare una nuova lingua straniera. L’applicazione unisce esercizi basati su lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale e conversazione, al fine di velocizzare il più possibile il processo di apprendimento.

Uno dei segreti dell’app è il focus sulle frasi di uso comune, non più sulle singole parole come invece si usa a scuola o nei corsi tradizionali in presenza. Questo cambio di paradigma permette di memorizzare le parole più usate, formare frasi e prendere parte a conversazioni reali nel giro di pochi minuti.

Per beneficiare dell’offerta in corso sul sito di Mondly e acquistare il piano a vita con le lezioni per tutte e 41 lingue le lingue straniere è sufficiente collegarsi a questa pagina dedicata del sito ufficiale. La promozione, come sottolineato all’inizio, è valida per un periodo di tempo limitato.