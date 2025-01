Imparare una nuova lingua per crescere nel lavoro: ecco l’offerta di Babbel

Il mercato del lavoro è sempre più competitivo e in costante evoluzione e sia per chi deve cercare un’occupazione che chi vuole trovare una posizione migliore ha necessità di investire in diverse competenze. Da quelle personali (soft skill) a quelle tecniche specifiche per il ruolo che vorrebbe ricoprire (hard skill), in ogni caso è necessario non fermarsi ma investire nella formazione e nella crescita. Per farlo l’apprendimento di una lingua straniera è indispensabile sotto tutti i punti di vista. E con Babbel farlo è non solo semplice, ma anche stimolante e divertente.

Con Babbel puoi migliorare le possibilità di trovare lavoro

Studiare una lingua straniera ha un duplice vantaggio. Da una parte consente, appunto, di comprendere, leggere, ascoltare e parlare in quella lingua e, quindi, accedere a risorse originali e confrontarsi con colleghi e professionisti madrelingua ampliando così le proprie conoscenze e competenze. Dall’altra lo studio della lingua è uno dei più efficaci per allenare la mente e favorire non solo l’apprendimento delle regole di quell’idioma, ma anche stimolare la concentrazione, la capacità di sintesi e ragionamento, ottenendo vantaggi personali non indifferenti, applicabili anche al mondo del lavoro.

In questo senso Babbel con il suo metodo ormai consolidato, diffuso e apprezzato in tutto il mondo consente di imparare a parlare correttamente una lingua straniera e utilizzarla con padronanza nella vita reale. Questo perché Babbel prevede un metodo nel quale le lezioni si basano su conversazioni reali così che l’apprendimento non sia qualcosa di astratto e difficile da assimilare, ma una realtà interessante e per questo stimolante e da ricercare con piacere.

Iscrivendosi a Babbel e scaricando l’app dedicata si ha l’opportunità di ottenere rapidi risultati, imparare in breve tempo (nell’arco di qualche mese) a parlare la nuova lingua e così candidarsi per nuove posizioni, fare colloqui e migliorare le proprie prospettive professionali.