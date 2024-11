In arrivo un'app per xAI? L'AI di Elon Musk pronta a sfidare OpenAI

Stando a un articolo apparso sul Wall Street Journal, in un non meglio precisato futuro potrebbe vedere la luce un’applicazione dedicata a xAI e alla suo modello Grok, l’Intelligenza Artificiale del social network X. Questa operazione confermerebbe l’intenzione di porre il modello AI di Elon Musk come diretto concorrente di ChatGPT.

L’imprenditore di origine sudafricana, inizialmente parte di OpenAI, ha poi preso le distanze dalla startup. Secondo Musk, la compagnia ha gradualmente ceduto alle lusinghe del profitto, abbandonando le intenzioni originali che avevano segnato la sua nascita.

xAI è un modello rimasto, almeno fino a questo momento, confinato su X. Ciò ha logicamente limitato in modo sostanziale la sua accessibilità: un limite che, con un’app standalone, potrebbe essere finalmente abbattuto. Stando a quanto rivelato dal Wall Street Journal, l’app sarà simile a quanto già proposto da ChatGPT.

xAI, non solo app autonoma: Musk sta pensando al suo impiego nel settore videoludico

Per quanto concerne le tempistiche, il progetto potrebbe concretizzarsi solo dopo che xAI non otterrà ulteriori finanziamenti, con un’attesa comunque che non dovrebbe risultare troppo dilatata nel tempo.

Allo stato attuale Grok è di disponibile solo per gli abbonati X Premium e, al momento attuale, non è dato sapere se il lancio di un’app autonoma potrebbe rendere accessibile Grok anche ad account gratuiti o meno. I piani di xAI, a quanto pare, non si limitano alla realizzazione di un’app.

Elon Musk ha rivelato la sua intenzione di realizzare uno studio per la produzione di videogiochi. Attraverso il proprio account X, l’imprenditore ha fatto sapere come intende proporre un’alternativa alle case produttrici attualmente attive sul mercato, accusate da molti videogiocatori di concentrarsi solo su messaggi politici rispetto alla reale qualità dei prodotti proposti.