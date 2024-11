ChatGPT per iOS: arriva la scorciatoia per SearchGPT

Con il lancio di varie estensioni tra cui quella per il suo primo motore di ricerca che lotterà con Google meglio conosciuto come SearchGPT, OpenAI vuole crescere alla grande. L’azienda in queste ore ha reso ancora più semplice usare proprio SearchGPT, almeno su iPhone e iPad grazie all’ultimo aggiornamento dell’app ChatGPT. Il nuovo motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI, che combina risposte rapide e dettagliate con collegamenti utili alle fonti sul web è ora più facilmente accessibile grazie ad una nuova scorciatoia.

ChatGPT porta agli utenti di iPhone e iPad ls scorciatoia per SearchGPT

Con l’aggiornamento, ChatGPT per iOS permette di creare scorciatoie attraverso Apple Shortcuts. In pratica, l’utente può configurare un collegamento per aprire direttamente una conversazione con SearchGPT, senza passaggi intermedi. Si possono aggiungere queste scorciatoie alla schermata Home oppure avviarle tramite Siri. È un modo comodo per avere tutto a portata di mano.

OpenAI descrive SearchGPT come un motore di ricerca che non si limita a fornire risposte, ma le arricchisce con dati aggiornati. Ad esempio, l’utente può ottenere informazioni in tempo reale su notizie, sport o mercati finanziari, senza dover aprire un browser. Basta scegliere manualmente la modalità di ricerca toccando l’icona apposita, oppure lasciare che ChatGPT decida quando è necessario cercare sul web.

Attenzione però: SearchGPT non è ancora disponibile per tutti. Solo gli abbonati ChatGPT Plus e Team possono usarlo. Questi utenti hanno anche accesso ad altre funzioni avanzate, come l’integrazione diretta con Siri e strumenti di scrittura personalizzati.

L’aggiornamento ad iOS 18.2, in arrivo a dicembre, porterà ulteriori novità. Tra queste, l’integrazione di ChatGPT con Siri diventerà ancora più naturale. Ci sarà modo di fare domande direttamente dall’interfaccia di Siri senza aprire l’app, semplificando l’interazione.

Se non avete ancora provato SearchGPT, aggiornate subito l’app dall’App Store. Questa nuova funzione rende ChatGPT ancora più versatile e utile per chi cerca risposte rapide e precise, sempre a portata di mano.