iOS 18.2: la beta consente di impostare rapidamente le app predefinite

In seguito alle disposizioni europee, con l’introduzione del nuovo DMA, Apple ha dovuto modificare diversi aspetti della sua piattaforma. Dopo l’arrivo di iOS 18.1 inoltre sono arrivate diverse funzionalità, le quali verranno ulteriormente integrate con la prossima versione. Al momento disponibile solo in beta, iOS 18. 2 ha mostrato in queste ore una novità molto interessante che riguarda la possibilità di impostare più rapidamente e in maniera intuitiva le applicazioni predefinite da utilizzare per i vari servizi.

Apple compie un passo avanti: con iOS 18.2 si possono scegliere le app predefinite rapidamente

Era possibile in parte già da quando è arrivato iOS 14, nel 2020, quando Apple aveva introdotto la possibilità di scegliere il browser e l’app per le email predefinite. Ora, con iOS 18.2, questa funzione si estende a un maggior numero di applicazioni. Una nuova pagina dedicata nelle impostazioni, chiamata “App Predefinite” permette di selezionare con facilità le app da utilizzare per:

Email ;

; Messaggistica ;

; Chiamate ;

; Filtraggio chiamate ;

; Browser ;

; Password e codici ;

; App contactless ;

; Tastiera.

Il numero di app personalizzabili può variare a seconda del paese, ma negli Stati Uniti, ad esempio, gli utenti possono configurarne otto.

Cambiare l’app predefinita è semplice. Supponiamo che l’utente voglia impostare un browser diverso da Safari: bisognerà andare su Impostazioni > App > App Predefinite, selezionare Browser e scegliere quello che si preferisce. Da quel momento, iPhone utilizzerà il browser scelto per aprire ogni link.

Chi in questo momento sta già utilizzando la beta di iOS 18.2, può provare questa funzione subito. Per tutti gli altri, dicembre è dietro l’angolo, e la versione stabile porterà questa comoda opzione a disposizione di tutti. Apple continua a migliorare, rendendo il controllo di iPhone più flessibile e intuitivo. Ovviamente ha giocato un ruolo fondamentale l’UE che ha spinto affinché l’azienda americana rendesse tutto più personalizzabile, evitando il monopolio con le proprie applicazioni native. Insomma, ne vedremo delle belle.