iOS 18.1 è ufficiale: Apple aggiorna gli iPhone con queste novità

È ufficiale il nuovo aggiornamento ad iOS 18.1 che introduce diversi miglioramenti e novità per tutti i modelli di iPhone abilitati. Ovviamente tra le aggiunte più importanti c’è l’apporto di Apple Intelligence, l’insieme di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che era stato promesso già con l’arrivo degli ultimi melafonini. Questo strumento rappresenta un notevole passo avanti per Apple, anche se la sua disponibilità in Italia non è prevista prima del 2025.

iOS 18.1: cosa cambia per gli iPhone di Apple a partire da oggi

Tra le novità grafiche, iOS 18.1 ha aggiornato il Centro di Controllo con un layout più intuitivo per la sezione Connettività, rendendo i comandi più dinamici e facili da utilizzare. Anche la calcolatrice ha subito un restyling: la cronologia dei calcoli ora appare nella parte bassa dello schermo, integrandosi perfettamente con lo stile degli iPhone.

Gli utenti degli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max possono ora scattare foto spaziali, una nuova modalità che si affianca alla funzione video spaziali già disponibile e che permette di visualizzare immagini in 3D su dispositivi come l’Apple Vision Pro. Tra le novità della tastiera, le emoji sono ora più grandi, disposte su quattro righe invece di cinque, garantendo maggiore visibilità. Anche le notifiche hanno subito un miglioramento: quando si ricevono più notifiche dalla stessa app, queste vengono raggruppate sotto un’icona con un badge che mostra il numero totale.

Il Centro di Controllo si arricchisce con nuovi tasti rapidi: ora è possibile personalizzare i toggle per attivare WiFi, Modalità Aereo, Bluetooth e persino la VPN. Questo rende l’accesso alle funzioni principali ancora più immediato.

Tra le novità di Apple Music, è ora più semplice condividere i brani su TikTok direttamente dall’applicazione, mentre l’icona dell’app Watch ha subito una piccola modifica estetica.

Infine, l’aggiornamento iOS 18.1 porta funzionalità avanzate anche agli AirPods Pro, con nuove opzioni di assistenza uditiva che includono un test dell’udito e una funzione di protezione contro i rumori forti. Questa è stata pensata appositamente per migliorare l’esperienza di ascolto e proteggere la salute dell’udito degli utenti.