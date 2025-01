In pochi mesi puoi imparare la lingua che hai sempre sognato: ecco come

Lo studio di una nuova lingua è spesso un miraggio, un obiettivo prefissato per tanto tempo e che, per un motivo o per un altro, non si riesce mai a perseguire. La mancanza di tempo, la difficoltà di rimettersi a studiare dopo tanto tempo, la difficoltà nell’apprendere regole linguistiche nuove, i costi dei corsi, la loro durata; sono tutte sfide che spesso diventano un ostacolo per coloro che vogliono imparare una nuova lingua. Mondly ha sviluppato un metodo innovativo che in pochi mesi permette a tutti di iniziare a parlare una lingua straniera.

Metodo, personalizzazione e coinvolgimento: i segreti di Mondly

Mondly si distingue innanzitutto per un approccio innovativo all’apprendimento delle lingue. È un metodo basato su conversazioni reali e sulla memorizzazione delle informazioni tramite un sistema di ripetizione unico ed efficace.

Inoltre grazie al riconoscimento vocale è possibile imparare la pronuncia e ricevere un feedback immediato sui propri progressi. I contenuti sono costantemente aggiornati e personalizzati per adattarsi ai progressi e agli interessi del singolo studente, rendendo l’apprendimento un’esperienza coinvolgente e stimolante.

La piattaforma (e l’app mobile) di Mondly mettono a disposizione corsi in Realtà Aumentata con la quale esercitarsi in conversazioni reali evitando lezioni noiose e incapaci di stimolare l’apprendimento degli studenti. L’applicazione prevede una vasta gamma di esercizi interattivi, tra cui giochi, quiz e attività di role-playing, per rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente.

Con Mondly è possibile imparare fino a 41 lingue diverse con un metodo innovativo che, a differenza di quelli di altri sistemi e app linguistiche, parte dalla lingua madre di ogni utente, sviluppando un percorso in grado nel giro di pochi mesi di portare a parlare e comprendere una lingua straniera.

Questo programma di apprendimento è in promozione esclusiva a 129,99€ per il pacchetto con accesso a vita con il quale avere la possibilità in qualsiasi momento di imparare una nuova lingua.