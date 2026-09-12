In viaggio all'estero a settembre? Le eSIM di Airalo sono in sconto (-15%)

In vista di un viaggio all’estero nel corso del mese di settembre 2026, è utile attivare subito una eSIM Airalo, in modo da poter restare connessi una volta raggiunta la meta del proprio viaggio.

Airalo, infatti, è un operatore di riferimento del mercato e propone numerose offerte particolarmente interessanti e vantaggiose per una eSIM da usare per avere Internet all’estero.

In questo momento, inoltre, grazie al codice sconto ESIMTECH15 è possibile ottenere uno sconto del 15% sul costo dei piani eSIM proposti dall’operatore.

Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di Airalo, accessibile tramite il box qui di sotto, e seguire la procedura guidata per poter completare l’attivazione della SIM scelta.

Come attivare una eSIM con Airalo per Internet all’estero

La procedura da seguire per attivare una eSIM con Airalo è semplice. Per prima cosa, è necessario raggiungere il sito ufficiale dell’operatore, accessibile premendo il box qui di sotto.

A questo punto è sufficiente utilizzare il motore di ricerca integrato nella home page per individuare le offerte disponibili per la meta del proprio viaggio (sono disponibili anche soluzioni globali).

Ottenuto l’elenco delle promo, bisognerà scegliere il piano eSIM da attivare, considerando Giga inclusi, durata e costi.

Come detto in apertura, in questo momento c’è la possibilità di sfruttare il codice sconto ESIMTECH15 per ottenere uno sconto del 15% sul costo del piano da attivare. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.

Una volta completato l’acquisto online, è sufficiente seguire la procedura guidata per installare la eSIM nel proprio smartphone e poter attivare il piano per avere Internet all’estero.

Per tutti i dettagli in merito e per acquistare una delle eSIM Airalo, quindi, non vi resta che premere sul box qui di sotto.