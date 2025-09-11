Incogni: il servizio che cancella i tuoi dati dal web con sconto fino al 50%

Difendere la propria privacy online significa anche impedire che le informazioni personali vengano raccolte e rivendute dai cosiddetti data broker. Per farlo in modo rapido e senza dover affrontare procedure complesse, c’è Incogni, la piattaforma che si occupa di rimuovere i tuoi dati sensibili da centinaia di archivi in automatico.

In questo momento è possibile attivare un piano annuale con uno sconto fino al 50%, con costi che partono da soli 5,99€ al mese.

Perché scegliere Incogni per proteggere la tua privacy

Il servizio è progettato per rispettare normative severe come il GDPR europeo e il CCPA americano, gestendo per conto dell’utente tutte le pratiche legali necessarie. In questo modo anche chi non ha competenze specifiche può ottenere una protezione efficace e duratura.

Ecco i principali vantaggi di Incogni:

Maggiore riservatezza : i tuoi dati non vengono più usati per profilazioni, pubblicità aggressive o possibili frodi;

: i tuoi dati non vengono più usati per profilazioni, pubblicità aggressive o possibili frodi; Risparmio di tempo : niente più richieste manuali a decine di società diverse;

: niente più richieste manuali a decine di società diverse; Protezione continua : il sistema monitora costantemente nuovi database e aggiorna le richieste;

: il sistema monitora costantemente nuovi database e aggiorna le richieste; Meno spam e chiamate commerciali : rimuovendo i contatti, diminuiscono anche messaggi e telefonate indesiderate;

: rimuovendo i contatti, diminuiscono anche messaggi e telefonate indesiderate; Trasparenza totale: tramite la dashboard puoi controllare in tempo reale lo stato delle rimozioni.

Con Incogni, la gestione dei propri dati digitali diventa semplice e accessibile a chiunque. Se vuoi ridurre i rischi legati allo spam, alle pubblicità mirate o al furto d’identità, questa soluzione rappresenta un passo concreto per riprendere il controllo sulla tua vita online.