Incogni: la soluzione a soli 6,49€ per proteggere i tuoi dati personali

Per cancellare tutti i tuoi dati personali dal web, non ti basterebbe una vita intera. Se poi se un utente molto “social”, peggio ancora. Per tua fortuna, esiste uno strumento adatto a questo scopo, che riesce in un’impresa per te davvero titanica. In questo modo, riacquisterai la tua privacy totalmente.

Questo strumento si chiama Incogni, e in questo periodo è in offerta promozionale, con lo sconto del 50% sul prezzo di listino. In pratica, pagherai 6,49 euro al mese, anziché 12,98 euro.

Incogni: sconto straordinario per cancellare tutti i tuoi dati

Sei consapevole dell’importanza della tua privacy, vero? Il problema è che i tuoi dati personali sono sempre alla mercé dei data broker, che li recuperano da fonti pubbliche, le aggregano, le interpretano e le analizzano per poi venderle sul mercato.

Se non vuoi più che accada, Incogni è il servizio migliore per cancellarli definitivamente. Se ti abboni, potrai finalmente dire addio alle email spam e alle chiamate indesiderate da parte dei call center.

Adesso, con lo sconto del 50%, potrai abbonarti a un prezzo veramente eccezionale: 6,45 euro al mese per un anno di abbonamento.

Per quale motivo proprio Incogni? Al di là dello sconto, per la semplicità di utilizzo. La piattaforma è molto user-friendly per andare incontro anche a coloro che non sono pratici con la tecnologia.

Come lavora il servizio? La prima cosa che fa è contattare i dati broker, chiedendo che tutti i tuoi dati vengano cancellati. In questo modo, non verranno venduti. La tua privacy tornerà nuovamente nelle tue mani.

Per acquistare il piano annuale, devi entrare nella pagina ufficiale del servizio cliccando sul bottone qui sotto:

Nel caso in cui il servizio non soddisfa quanto promesso, potrai usare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e chiedere il rimborso dell’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.