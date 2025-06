L'indiscrezione: Nvidia e Foxconn stanno per usare robot umanoidi nelle fabbriche

Secondo quanto riportato da Reuters due colossi dell’elettronica dell’industria, Nvidia e Foxconn, starebbero collaborando per trasformare il settore dell’automazione industriale. Il progetto vedrebbe l’implementazione di robot umanoidi nella produzione di server per l’AI, aprendo nuove possibilità per il futuro della manifattura globale.

Collaborazione Nvidia-Foxconn: cosa ne sappiamo

Presso un innovativo stabilimento situato a Houston, in fase di completamento e pronto per avviare la produzione nel primo trimestre del 2025, robot umanoidi saranno impiegati per assemblare i server AI GB300 di Nvidia. Questa collaborazione segna una prima assoluta per entrambe le aziende, ponendo le basi per un cambiamento radicale nei processi produttivi.

Lo stabilimento è stato progettato con spazi più ampi per ospitare queste tecnologie avanzate, permettendo ai robot di svolgere compiti complessi come l’assemblaggio di componenti, l’inserimento di cavi e operazioni di pick-and-place.

Tuttavia, non è ancora stato specificato quale modello di robot Foxconn sarà utilizzato né il numero di robot previsto sulla catena di montaggio di Nvidia. Foxconn avrebbe testato diverse soluzioni, tra cui modelli sviluppati internamente utilizzando la tecnologia di Nvidia e robot forniti dall’azienda cinese UBTech.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha recentemente dichiarato che l’adozione di massa di robot umanoidi nelle fabbriche potrebbe diventare una realtà entro cinque anni.

Sempre più robot nelle fabbriche del futuro

Il fenomeno dell’automazione tramite robot umanoidi (e non) non si limita al settore tecnologico. Grandi costruttori automobilistici come Mercedes-Benz, BMW e Tesla stanno esplorando tecnologie simili, mentre la Cina sta investendo pesantemente nello sviluppo di robot per affrontare la carenza di manodopera qualificata. Questo scenario globale evidenzia come l’automazione industriale stia diventando una priorità per molte economie avanzate.

Un’ulteriore dimostrazione della flessibilità di queste tecnologie sarà presentata da Foxconn durante un evento tecnologico annuale a novembre. L’azienda introdurrà due versioni dei suoi robot umanoidi: una con gambe e una versione più economica montata su una base mobile autonoma (AMR).

Questa collaborazione tra Nvidia e Foxconn potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’industria, aprendo la strada a una nuova era di innovazione tecnologica: al momento Nvidia è forse l’azienda più forte nella produzione di hardware per l’AI e di software per gestirlo, mentre Foxconn è il produttore di dispositivi elettronici più usato da Apple per i suoi iPhone.