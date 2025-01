Inizia il 2025 imparando una nuova lingua straniera

Se per questioni di lavoro o crescita personale si ha la necesstà di imparare una nuova lingua straniera, tra le piattaforme di riferimento vi è Mondly, premiata come App dell’anno e Migliore nuova app da Facebook e Apple. In questi giorni è possibile sottoscrivere il piano a vita a 89,99 euro, beneficiando del 96% di sconto rispetto al prezzo di listino.

L’app Mondly unisce esercizi incentrati sulla conversazione, lezioni in realtà aumentata e riconoscimento vocale, così da aiutare i suoi studenti a parlare nuove lingue in maniera impeccabile. E se si prendono in considerazione i freddi numeri, gli oltre 125 milioni di download sono il biglietto da visita di una delle migliori app di apprendimento per le lingue disponibili sul mercato.

Imparare una nuova lingua straniera con Mondly

Alla base del successo dell’applicazione Mondly vi è un metodo di studio originale, che sposta il focus sulle frasi di uso comune, non più sulle singole parole come invece avviene tutt’ora a scuola e nei corsi tradizionali in presenza. Grazie a questo cambio di paradigma, si riescono a memorizzare le parole più usate in breve tempo, a formare frasi di senso compiuto e a prendere parte a conversazioni reali in pochi minuti.

Un altro punto di forza è l’utilizzo di un sistema di ripetizione unico, che aiuta gli iscritti alla piattaforma a memorizzare al meglio quanto appena studiato. In più, occorre sottolineare anche la collaborazione tra l’app e madrelingua professionisti, partnership che permette di ottenere accenti naturali e pronunce impeccabili.

Non vi sono rinunce nemmeno sul fronte dell’intelligenza artificiale. In tal senso, l’utilizzo di un chatbot dotato di riconoscimento vocale e la presenza di corsi esclusivi in realtà aumentata rappresentano due dei principali punti di forza dell’intera piattaforma.

Tornando alla promozione iniziale, il piano a vita Mondly è in offerta a 89,99 euro anziché 1.999,99 euro, per effetto del 96% di sconto applicato sul prezzo di listino. Il piano a vita dà accesso alle lezioni di tutte le 41 lingue incluse nel servizio.