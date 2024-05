Instagram annuncia misure per dare priorità a contenuti originali

Instagram sta cercando in tutti i modi di favorire chi condivide contenuti originali rispetto ai semplici aggregatori, che si limitano a “riciclare” post altrui. A confermare questa intenzione è stato Adam Mosseri, a a capo della piattaforma.

Gli algoritmi finora in funzione, infatti, sembravano focalizzarsi sui post di account con un numero elevato di follower. Ciò, però, sembra aver favorito chi “cavalca l’onda” della moda rispetto ai creator che propongono contenuti originali.

Come annunciato da Mosseri, le novità in arrivo a riguardo sono quattro, ovvero:

Un nuovo metodo per classificare i contenuti e offrire maggiore visibilità a ciò che è originale; La sostituzione dei repost consigliati con i suddetti contenuti; Una formula di attribuzione per i repost, con una sorta di tag che indica la fonte; La rimozione dei repost di Instagram dai consigli.

Più spazio ai contenuti originali: ecco le mosse drastiche di Instagram

Secondo quanto affermato da Mosseri, il nuovo metodo di classificazione dovrebbe offrire maggiore visibilità, anche ai creator più piccoli.

Attraverso il massiccio aggiornamento degli algoritmi, il social network sarà in grado di valutare due contenuti identici, andando a consigliare solo quello che riterrà originale. Per valutare gli stessi, la piattaforma analizzerà “segnali audio o visivi“, tenendo conto anche di eventuali modifiche sostanziali (come il remix di un brano musicale).

Gli aggregatori, a detta dello stesso Mosseri, saranno gradualmente messi da parte. A tale scopo, Instagram andrà a selezionare chi pubblica regolarmente contenuti non originali (si parla di 10 repost negli ultimi 30 giorni).

Questa iniziativa è solo l’ultima di una lunga serie migliorie per rendere questa piattaforma competitiva rispetto alla folta concorrenza. Giusto qualche giorno fa, è stato introdotto un nuovo strumento chiamato Creator AI, che ha però sollevato non poche polemiche tra creator e comuni utenti del social network.