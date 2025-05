Instagram cambia formato alle foto e fa felici milioni di utenti

Instagram ha appena introdotto una novità significativa per i creatori di contenuti visivi: il supporto al formato fotografico 3:4. Questa innovazione consente agli utenti di caricare immagini nella loro dimensione originale, eliminando la necessità di ritagli o distorsioni forzate.

Con questo aggiornamento, Instagram fa un piacere non solo ai creator professionisti, ma anche a centinaia di milioni di utenti che usano l’app in modo amatoriale e che, ora possono pubblicare le loro foto mantenendo intatta l’integrità delle immagini nei post singoli e nei caroselli. Questa mossa rappresenta un ampliamento delle opzioni già disponibili, che includevano i formati 1:1 e 4:5.

Instagram in 3:4

Per i fotografi e gli appassionati di fotografia, l’arrivo del formato foto 3:4 è un’opportunità per valorizzare i propri scatti senza compromessi. Questo rapporto d’aspetto è infatti uno dei più utilizzati dagli smartphone, che catturano immagini in questa proporzione come impostazione predefinita. Sebbene Instagram negli ultimi anni abbia concentrato le sue risorse sui contenuti video, come i Reels, questa novità sottolinea che la fotografia continua a occupare un ruolo cruciale nell’ecosistema della piattaforma.

Secondo quanto dichiarato da Mark Zuckerberg, CEO di Meta, oltre la metà dei contenuti visualizzati nel feed di Instagram è costituita da Reels suggeriti dall’intelligenza artificiale. Questo dimostra quanto i video siano centrali per il coinvolgimento degli utenti. Tuttavia, l’introduzione del supporto al formato 3:4 è un chiaro segnale che la piattaforma non ha dimenticato le sue radici fotografiche.

Instagram torna alle foto

Nonostante la crescente centralità dei video per l’engagement, soprattutto per i brand e i professionisti del marketing, le fotografie rimangono fondamentali per la condivisione personale e la costruzione di un’identità visiva coerente. Questo aggiornamento consente agli utenti di adottare strategie di contenuto più flessibili, combinando la tradizione fotografica con l’innovazione video-centrica. Per i creator, la possibilità di sfruttare un formato nativo senza dover sacrificare qualità o proporzioni rappresenta un valore aggiunto significativo.

Questa novità dimostra come Instagram stia cercando di bilanciare le esigenze di una comunità sempre più diversificata, rispettando al contempo la tradizione che l’ha resa famosa. La fotografia e i contenuti visivi, sebbene in evoluzione, restano al centro di una strategia che punta a soddisfare tanto gli appassionati quanto i professionisti.