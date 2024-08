Instagram: ora è possibile aggiungere musica nella pagina Profilo

Ricordate i tempi di MySpace e Microsoft Live Spaces, quando era possibile accogliere nuovi visitatori con un brano musicale che veniva riprodotto in automatico in background? Ebbene, con una strategia dal sapore nostalgico, Meta ha deciso di riproporre questa soluzione per il suo social di riferimento: Instagram.

Su Instagram arriva la musica nei profili: la partnership con Sabrina Carpenter

La novità è stata presentata ufficialmente in queste ore proprio dal team Instagram. La musica aggiunta al profilo di un utente viene mostrata nell’area “bio”, in base a quanto mostrato dagli screenshot condivisi. Questa resterà attiva sul profilo dell’utente fino a quando non viene sostituita o rimossa, ma a differenza di MySpace non viene riprodotta in automatico: le persone che visitano il profilo hanno il pieno controllo su questa feature e possono quindi decidere di avviare la riproduzione del brano o metterlo in pausa.

Per aggiunge una traccia musicale al proprio profilo (la durata massima è di 30 secondi) bisogna recarsi in “Modifica profilo” e cercare quella più adatta alla propria personalità e/o al proprio stato d’animo del momento. A disposizione c’è tutta la libreria di musica con licenza che viene impiegata già nei Reels.

La feature è stata lanciata in partnership con una delle pop star del momento, Sabrina Carpenter, la cui hit “Espresso” è entrata di diritto nella compilation Estate 2024 (oltre 1 miliardo di stream solo su Spotify). Come parte di questa collaborazione, sul profilo della cantante statunitense è possibile ascoltare un teaser di 30 secondi del suo nuovo brano, “Taste”.

Ma non è tutto, perché ci sono anche funzionalità “nascoste” pensate per celebrare il debutto del nuovo album della Carpenter, “Short n’ Sweet”. Utilizzando determinate parole chiave come “Sabrina” o l’emoji della tazza di caffè, i messaggi temporanei diventeranno azzurri, e c’è anche un nuovo tema della chat ispirato alla cantante.