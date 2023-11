Instagram, ora è possibile salvare i Reels: ecco come fare

Disponibile da diversi mesi negli Stati Uniti, lo strumento per scaricare i Reels di Instagram è ora disponibile per tutti, a livello globale. A comunicarlo tramite il suo canale broadcast è Adam Mosseri, il numero uno del social che ogni giorno viene utilizzato da milioni di utenti per guardare foto, video, storie e – appunto Reels.

«Da questo momento puoi salvare i Reels creati dagli account pubblici nel tuo rullino fotografico: qualsiasi reel scaricato includerà il watermark con l’handle Instagram del creator. Abbiamo lanciato questa funzione negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno e ora è disponibile a livello globale», si legge.

Instagram diventa così più simile al suo rivale, TikTok, che da tempo consente di scaricare contenuti condivisi da altri utenti. La feature è in fase di rilascio graduale anche in Italia ed è molto semplice da usare. Basta aprire un Reels, toccare l’icona “Inoltra” (posizionata sotto a quella per icommenti) e poi sulla voce “Scarica”.

È importante precisare che non tutti i Reels possono essere scaricati. Dal centro assistenza del social network si apprende infatti che il download dei contenuti è consentito solo se l’account sorgente è pubblico. In tal caso, il proprietario dell’account può comunque modificare le impostazioni dei Reels per impedirne il download.

Per quanto riguarda invece gli account privati, nessuno può scaricare i Reels. Infine, per gli utenti con età inferiore ai 18 anni il download è bloccato per impostazione predefinita anche se l’account è impostato su “pubblico”.