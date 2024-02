Instagram e Threads non consiglieranno più contenuti politici

Il mondo dei social è in continuo cambiamento, soprattutto per aiutare la comunità a non avere problemi. Meta continua ad apportare importanti modifiche alle sue app social, principalmente a causa delle nuove linee guida imposta dall’UE nei confronti dei grandi colosso del mondo della tecnologia. La nuova legislazione dell’UE sta cercando di mettere su un’economia digitale più giusta e costruttiva, tutto tramite passaggi che purtroppo non possono prescindere da regole molto rigide.

Alcuni dei cambiamenti che Meta ha intenzione di implementare, riguardano contenuti di un certo tipo che piattaforme come Instagram e Threads consigliavano in modo aggressivo ai propri utenti. Il tutto producendo anche un coinvolgimento molto importante.

Instagram e Threads fuori dalla politica: non suggeriranno più contenuti attinenti

Tutti coloro che sono fan di politica e ogni giorno ricevono la loro dose di notizie attinenti a tale ambito da parte delle app social in questione potrebbero ben presto ritrovarsi a dover cambiare abitudine. Entrambe le app smetteranno di consigliare contenuti politici ai propri utenti, lo ha confermato Adam Mosseri di Instagram durante il fine settimana. Stando alle sue parole, Meta non ha più alcuna intenzione di amplificare e diffondere in modo proattivo i contenuti politici da account che gli utenti non seguono.

Questo sta a significare che mentre gli utenti potranno ancora vedere contenuti politici dagli account Instagram e Threads che già seguono, non riceveranno più suggerimenti con contenuti di questo genere dagli account che invece non seguono

Come fanno sapere i vertici, nelle prossime settimane verrà migliorata nettamente la modalità con cui si Evita di consigliare contenuti riguardanti la politica all’interno delle aree come Esplora, Reels e Utenti suggeriti, sia su Instagram che su Threads.

Nel caso in cui il contenuto politico dovesse essere pubblicato da un account che non è idoneo a essere suggerito, il contenuto di quell’account può comunque raggiungere i suoi follower in Feed e Storie.