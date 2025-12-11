Instagram lancia Your Algorithm per personalizzare i Reels

Immaginate di aprire Instagram e di poter finalmente decidere, in modo chiaro e immediato, cosa vedere e cosa no nel vostro feed.

Niente più scorrimenti infiniti tra contenuti che sembrano usciti da un altro universo, ma la possibilità di plasmare la vostra esperienza social secondo gusti e interessi reali. Questo è lo scenario che si apre con l’arrivo di Your Algorithm, la nuova funzione che promette di rivoluzionare la relazione tra utenti e piattaforma, portando la personalizzazione dei contenuti a un livello mai visto prima.

L’accesso a Your Algorithm è stato pensato per essere intuitivo e immediato. Basta entrare in un qualsiasi Reels e individuare, in alto a destra, l’icona con due linee e cuori: un piccolo gesto che apre un mondo di possibilità. Da qui, gli utenti si trovano davanti a una panoramica completa dei temi che l’algoritmo ritiene più affini al proprio profilo.

Non solo: si può intervenire attivamente, segnalando quali argomenti desiderare vedere con maggiore frequenza e quali, invece, relegare ai margini del feed. Il tutto con la possibilità di condividere i propri interessi anche attraverso una storia, creando così una sorta di dichiarazione pubblica delle proprie passioni digitali.

I piani di Meta per Your Algorithm

Per ora, la funzione è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e solo in lingua inglese, ma Meta ha già annunciato che il rollout mondiale è questione di pochi mesi.

L’azienda, però, non si accontenta di questa prima tappa: Meta vede in Your Algorithm la base su cui costruire nuovi strumenti di personalizzazione, estendendo l’approccio anche ad altre aree strategiche dell’app, come la sezione Explore. L’obiettivo è quello di rendere sempre più raffinata la capacità degli utenti di incidere sulla propria esperienza social, senza rinunciare al contributo dell’Intelligenza Artificiale, che continuerà a suggerire temi e contenuti emergenti.

Interessante anche il test parallelo su Threads, dove i creator hanno la possibilità di etichettare i propri post con “dear algo”, influenzando così in modo diretto la visibilità e la diffusione dei contenuti nei feed.

Vantaggi concreti e rischi da non sottovalutare

L’introduzione di Your Algorithm rappresenta un vantaggio evidente per tutti coloro che desiderano un feed più aderente alle proprie preferenze, senza dover stravolgere abitudini o perdere tempo in complicate impostazioni. La possibilità di agire direttamente sulle raccomandazioni riduce la frustrazione di trovarsi di fronte a contenuti irrilevanti e permette di scoprire nuove aree di interesse in modo organico.

Per i creator, invece, la funzione offre un’opportunità preziosa: ottenere segnali più chiari e trasparenti su ciò che il pubblico desidera, adattando così la propria strategia di comunicazione e rafforzando la connessione con la community. Tuttavia, il rovescio della medaglia è ben presente: una personalizzazione spinta rischia di chiudere gli utenti in bolle sempre più strette, limitando l’esposizione a punti di vista differenti e riducendo la varietà informativa.

Non vanno poi trascurate le questioni legate alla gestione dei dati personali e al reale livello di controllo che viene concesso: quanto siamo davvero padroni del nostro feed e quanto, invece, restiamo guidati da scelte automatizzate che sfuggono alla nostra comprensione?