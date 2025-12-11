Instagram lancia Your Algorithm per personalizzare i Reels

Instagram introduce Your Algorithm per permettere agli utenti di modellare il feed dei Reels usando un pannello di temi suggeriti dall'AI.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 11 dic 2025
Immaginate di aprire Instagram e di poter finalmente decidere, in modo chiaro e immediato, cosa vedere e cosa no nel vostro feed.

Niente più scorrimenti infiniti tra contenuti che sembrano usciti da un altro universo, ma la possibilità di plasmare la vostra esperienza social secondo gusti e interessi reali. Questo è lo scenario che si apre con l’arrivo di Your Algorithm, la nuova funzione che promette di rivoluzionare la relazione tra utenti e piattaforma, portando la personalizzazione dei contenuti a un livello mai visto prima.

L’accesso a Your Algorithm è stato pensato per essere intuitivo e immediato. Basta entrare in un qualsiasi Reels e individuare, in alto a destra, l’icona con due linee e cuori: un piccolo gesto che apre un mondo di possibilità. Da qui, gli utenti si trovano davanti a una panoramica completa dei temi che l’algoritmo ritiene più affini al proprio profilo.

Non solo: si può intervenire attivamente, segnalando quali argomenti desiderare vedere con maggiore frequenza e quali, invece, relegare ai margini del feed. Il tutto con la possibilità di condividere i propri interessi anche attraverso una storia, creando così una sorta di dichiarazione pubblica delle proprie passioni digitali.

I piani di Meta per Your Algorithm

Per ora, la funzione è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e solo in lingua inglese, ma Meta ha già annunciato che il rollout mondiale è questione di pochi mesi.

L’azienda, però, non si accontenta di questa prima tappa: Meta vede in Your Algorithm la base su cui costruire nuovi strumenti di personalizzazione, estendendo l’approccio anche ad altre aree strategiche dell’app, come la sezione Explore. L’obiettivo è quello di rendere sempre più raffinata la capacità degli utenti di incidere sulla propria esperienza social, senza rinunciare al contributo dell’Intelligenza Artificiale, che continuerà a suggerire temi e contenuti emergenti.

Interessante anche il test parallelo su Threads, dove i creator hanno la possibilità di etichettare i propri post con “dear algo”, influenzando così in modo diretto la visibilità e la diffusione dei contenuti nei feed.

Vantaggi concreti e rischi da non sottovalutare

L’introduzione di Your Algorithm rappresenta un vantaggio evidente per tutti coloro che desiderano un feed più aderente alle proprie preferenze, senza dover stravolgere abitudini o perdere tempo in complicate impostazioni. La possibilità di agire direttamente sulle raccomandazioni riduce la frustrazione di trovarsi di fronte a contenuti irrilevanti e permette di scoprire nuove aree di interesse in modo organico.

Per i creator, invece, la funzione offre un’opportunità preziosa: ottenere segnali più chiari e trasparenti su ciò che il pubblico desidera, adattando così la propria strategia di comunicazione e rafforzando la connessione con la community. Tuttavia, il rovescio della medaglia è ben presente: una personalizzazione spinta rischia di chiudere gli utenti in bolle sempre più strette, limitando l’esposizione a punti di vista differenti e riducendo la varietà informativa.

Non vanno poi trascurate le questioni legate alla gestione dei dati personali e al reale livello di controllo che viene concesso: quanto siamo davvero padroni del nostro feed e quanto, invece, restiamo guidati da scelte automatizzate che sfuggono alla nostra comprensione?

