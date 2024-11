Instagram: nuovo sistema per catalogare i messaggi ricevuti

I content creator con migliaia e migliaia di follower hanno un grande problema nel gestire tutti i messaggi ricevuti. Proprio per ovviare a questa situazione, la piattaforma ha presentato un aggiornamento che riguarda il filtro nelle casella di posta dei creator.

Come annunciato da Adam Mosseri, la nuova implementazione è riservata solo ad alcuni creator selezionati, con un numero di follower elevato. Questi potranno agire sui messaggi ricevuti filtrando le richieste in base al mittente, in modo simile a quanto avviene già da tempo con Gmail.

Oltre alla possibilità di ordinare i messaggi ricevuti in base ai parametri preesistente, i possessori di tali account potranno adottare filtri che permettono di suddividere i mittenti considerando il loro status di account verificati, aziende, creator e semplici iscritti.

Come è facile intuire, tutto ciò dovrebbe permettere di gestire più facilmente la situazione anche in caso di numero massiccio di messaggi ricevuti.

Instagram e le sue soluzioni per facilitare la vita a content creator, influencer e celebrità

L’aggiornamento presentato da Instagram non si limita a quanto descritto. Questo permette anche di ordinare le risposte alle storie, andando direttamente in cima alle risposte in arrivo. Secondo Mosseri, questa novità può essere utile nel caso l’utente voglia semplicemente rispondere alle richieste in modo molto rapido e senza inutili perdite di tempo.

Nel video di presentazione, il CEO di Instagram ha spiegato come “Adesso c’è molto altro da fare per migliorare la posta in arrivo per i creator, ma si spera che questo sia un passo nella giusta direzione“. Lo stesso ha spiegato come questa implementazione sia stata effettuata in seguito alle richieste dei creator.

Le nuove funzioni vanno a seguire una filosofia che la piattaforma ha intrapreso da tempo, ovvero quella del concetto di account “speciali” per i creator, con soluzioni specifiche per influencer e celebrità che, visti gli enormi numeri di follower, hanno necessità ben diverse rispetto agli utenti standard.