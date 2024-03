Instagram ora permette di modificare il testo scritto ma c'è un tempo

Chiunque ha desiderato almeno una volta di poter rimangiarsi ciò che ha detto o meglio, scritto su un’app di messaggistica qualsiasi, anche dopo aver premuto il tasto “invio”. Fortunatamente molte applicazioni di messaggistica famosissime come WhatsApp e Telegram offrono già da un po’ la possibilità di modificare i messaggi dopo averli inviati. Adesso è il turno di un altro cliente eccellente, ovvero Instagram.

La piattaforma dedicata a reel, storie e post sta finalmente raggiungendo le altre app con questa nuova funzionalità.

Instagram integra finalmente la modifica dei messaggi già inviati, come funziona

Meta ha recentemente rilasciato un aggiornamento software per Instagram, introducendo la tanto attesa funzione che consente la modifica dei messaggi in DM. Tuttavia c’è un piccolo impedimento che riguarderà gli utenti, una limitazione più che altro: la modifica del messaggio inviato è possibile solo per i primi 15 minuti dall’avvenuto invio. Per modificare un testo, basta semplicemente tenere premuto il messaggio inviato e seleziona poi la voce “modifica” dal menu a discesa.

Oltre alla funzionalità di modifica, il recente aggiornamento che Meta ha introdotto consente anche la possibilità di fissare fino a tre delle conversazioni preferite nella parte superiore del feed. Ciò è particolarmente utile per le conversazioni in corso. Per fissare una conversazione, basta tenere premuta la chat e poi toccare la voce “Fissa” che comparirà nel menu.

Oltre a queste nuove modifiche, l’aggiornamento di Instagram offre un nuovo modo più semplice per gestire le conferme di lettura. Ora l’utente può scegliere di attivare o disattivare le conferme di lettura per tutte le tue chat o sceglierne alcune specifiche in base alle proprie preferenze.

Per attivare il tutto bisogna semplicemente recarsi nelle impostazioni dell’account e scegliere la voce “Messaggi e risposte alle storie“. Questo aggiornamento comporta una boccata d’aria nuova per gli utenti di Instagram che vedono sempre di più l’applicazione avvicinarsi a WhatsApp.