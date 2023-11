Instagram permetterà di ignorare tranquillamente i messaggi

L’intera suite di applicazioni appartenenti al gruppo Meta è in continuo aggiornamento. Il 2023 è stato probabilmente sotto questo aspetto l’anno più prolifico, con tantissimi miglioramenti che hanno toccato WhatsApp ma soprattutto Instagram.

Gli utenti si aspettano ancora molto e a quanto pare saranno ben presto accontentati. Uno degli aspetti che saranno curati ancora meglio riguarda i messaggi in DM. Quando gli utenti inviano un “Direct” al proprio interlocutore, viene generata automaticamente una conferma di lettura che informa della visione del messaggio. Tutto ciò avviene indistintamente sia con l’applicazione per iOS che con quella per Android.

Tale soluzione può essere sicuramente molto utile per il mittente, ma molto fastidiosa per chi invece vuole leggere i propri messaggi in privato senza che nessun altro se ne accorga. Chi è solito ignorare le conversazioni in tutta tranquillità fino ad oggi non ha avuto di certo terreno fertile.

Instagram vi consentirà di ignorare i messaggi in Direct

Chi vuole passare inosservato durante la lettura di un messaggio su Instagram, sarà contento della novità in arrivo. Ben presto infatti la celebre applicazione social consentirà ai suoi utenti di disattivare la conferma di lettura in DM.

A quanto pare sono diverse le motivazioni per cui l’app intende applicare questo cambiamento. I vertici hanno ritenuto opportuno lasciare tranquilli coloro che vogliono leggere un messaggio senza doversi sentire costretti a rispondere in maniera immediata.

Un altro aspetto, di fondamentale importanza, è la privacy, che con questa nuova introduzione verrà salvaguardata in maniera ulteriore.

L’annuncio ufficiale è arrivato durante la giornata di ieri, con Mark Zuckerberg che tramite i canali ufficiali ha annunciato la fase di test per la disattivazione della conferma di lettura dei messaggi Direct su Instagram.

Bisognerà dunque solo attendere per vedere Instagram accomunarsi a WhatsApp, che questa possibilità la offre ormai da diversi anni a questa parte.