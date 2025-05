Un aggiornamento cruciale è stato rilasciato per gli utenti Android che utilizzano Instagram, in risposta a un problema di consumo anomalo della batteria degli smartphone riscontrato nelle ultime settimane.

Questo inconveniente, che ha causato un rapido esaurimento della carica sui telefoni interessati, è stato ufficialmente riconosciuto da Google e risolto con l’aggiornamento alla versione 382.0.0.49.84 dell’app, ora disponibile per il download.

Il problema è stato evidenziato da numerosi utenti che, attraverso piattaforme come Reddit, hanno condiviso le loro esperienze: un caso particolarmente significativo riguarda un possessore di Samsung Galaxy A53 che ha riportato un consumo del 12,4% della batteria in soli 54 minuti di utilizzo dell’app, un valore notevolmente superiore rispetto al 2,4% registrato con WhatsApp in 49 minuti.

L’intervento di Google per risolvere il bug di Instagram

Molti utenti, nel tentativo di arginare il problema, hanno sperimentato soluzioni alternative. Alcuni hanno deciso di tornare a versioni precedenti dell’applicazione, affrontando però conseguenze come il surriscaldamento del dispositivo. Altri hanno optato per Instagram Lite, una versione più leggera dell’app, che ha dimostrato di essere una valida alternativa per migliorare l’autonomia della batteria.

Google ha affrontato la questione pubblicando un comunicato ufficiale intitolato “Battery drain on Android devices“, in cui ha invitato tutti gli utenti a effettuare l’aggiornamento Instagram alla versione indicata. I primi feedback ricevuti dopo l’installazione del nuovo aggiornamento sembrano confermare che il problema sia stato risolto, con un miglioramento tangibile delle prestazioni energetiche dei dispositivi.

Questa vicenda ha sollevato importanti interrogativi sull’ottimizzazione delle risorse da parte delle grandi applicazioni. In particolare, ha messo in luce come l’adozione di versioni più leggere, come Instagram Lite, possa rappresentare una strategia efficace per garantire un uso più efficiente delle risorse dei dispositivi mobili. Gli sviluppatori sono stati sollecitati a prestare maggiore attenzione all’impatto delle loro app sull’autonomia dei dispositivi, una questione che diventa sempre più cruciale nell’era degli smartphone.