WhatsApp: ritrovare foto e video sarà ancora più facile

La gestione dei contenuti multimediali su WhatsApp sta per diventare più semplice e centralizzata grazie a una nuova funzionalità in fase di sviluppo: il chat media hub. Questa innovazione promette di rivoluzionare l’esperienza utente, migliorando l’accesso e l’organizzazione dei file condivisi nelle conversazioni. La nuova funzionalità, già disponibile sulle app per smartphone, potrebbe presto arrivare anche su WhatsApp Web: le prime tracce sono state infatti già trovate dal noto blog WABetaInfo.

Come funziona il Chat Media Hub di WhatsApp

Il chat media hub sarà accessibile tramite un’icona dedicata posizionata nella barra laterale di WhatsApp Web. Tuttavia, non si limiterà a centralizzare i contenuti. La piattaforma offrirà strumenti avanzati per la gestione dei file condivisi su WhatsApp, come la ricerca per didascalie, la possibilità di ordinare i file per data o dimensione e l’opzione di selezionare più elementi contemporaneamente per operazioni di gruppo.

Una delle caratteristiche più interessanti è l’ottimizzazione dello spazio di archiviazione. Grazie a questa funzione, gli utenti potranno identificare facilmente i file di grandi dimensioni e rimuoverli direttamente dall’hub, liberando memoria senza dover scorrere tra numerose conversazioni. Questo rappresenta un vantaggio significativo per chi utilizza frequentemente la piattaforma e accumula grandi quantità di dati.

Meta sta già lavorando a una versione simile per le applicazioni mobili di WhatsApp, attualmente concentrata sui gruppi delle community. Tuttavia, la versione web avrà un approccio più ampio, includendo tutte le conversazioni, non solo quelle di gruppo. Questa distinzione evidenzia l’impegno dell’azienda nel fornire strumenti utili per una gestione completa dei contenuti, sia su desktop che su mobile.

Quando arriva il Chat Media Hub di WhatsApp

Nonostante il chat media hub non sia ancora disponibile nemmeno per i beta tester, rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione dei contenuti multimediali. Questa funzionalità potrebbe diventare un punto di riferimento per altre piattaforme di messaggistica, stabilendo nuovi standard in termini di usabilità e organizzazione. Non è però possibile sapere quando potremo iniziare a usarla.