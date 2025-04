Instagram testa i Reels bloccati con codice segreto

Instagram non è di certo una piattaforma che ha timore nel testare nuove e interessanti implementazioni. A dimostrazione di ciò, sono in fase di test i Reels bloccati attraverso codice segreto.

Questa novità consente agli utenti di proteggere i propri contenuti, rendendoli accessibili solo attraverso l’inserimento di una password specifica. Un primo esempio di tale meccanismo è stato mostrato dall’account ufficiale di Instagram Design, con un Reel nascosto invitava gli utenti a scoprire la parola chiave “threads” seguendo l’indizio fornito nella didascalia.

Tale implementazione non rappresenta solo un’idea originale, ma un potenziale strumento per incrementare l’engagement tra creator e pubblico. Allo stesso tempo, tale strumento può risultare utile anche per gli utenti standard, costituendo un modo per condividere momenti privati con una cerchia ristretta di amici o familiari.

Non è la prima volta che Instagram sperimenta modalità per rendere i contenuti più riservati. Già lo scorso anno, la piattaforma aveva introdotto Reveal, una funzione che permette di nascondere le Storie e renderle visibili solo attraverso messaggi diretti. Entrambe le implementazioni sottolineano una chiara strategia di Meta, che sembra orientata a favorire connessioni più profonde e significative tra gli utenti Instagram.

In un ecosistema digitale già ricco di funzioni e stimoli, va comunque detto come nuove meccaniche potrebbe risultare dispersiva per alcuni utenti. La reazione del pubblico sarà determinante per decidere se questa funzione sarà estesa a tutti gli account o rimarrà limitato alla fase sperimentale.

Nonostante ciò, visti i primi risultati e una certa positività degli utenti sembra probabile che la piattaforma intenda proseguire sui Reels bloccati, magari proponendo soluzioni anche simili su altri social dell’ecosistema Meta. La compagnia sta lavorando su Instagram anche in altri contesti e, per esempio, sembra ormai in procinto di lanciare un’app nativa per iPad, attesa da lungo tempo.