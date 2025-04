Instagram: finalmente in arrivo un'app per iPad?

Secondo quanto riportato dal giornale The Information, Meta sembra essere a lavoro per creare una nuova app di Instagram per iPad.

La versione oggi disponibile sulla piattaforma Apple non è anche che una variante ingrandita dell’app iPhone, con i possessori dei tablet che stanno attendendo un software nativo da anni. Ma perché questa mossa dopo una così lunga attesa?

Stando a The Information, i problemi di TikTok e i dazi di Trump potrebbero aver spinto il colosso di Cupertino all’azione. Tra l’altro, l’eventuale app segnerebbe un drastico cambio di rotta per Apple.

A febbraio 2022, il CEO di Instagram Adam Mosseri ha risposto a un post di Marques Brownlee in cui affermava di non avere ancora un’app Instagram per iPad, spiegandone il motivo. Per Mosseri, gli utenti di iPad erano considerabili come una minoranza, talmente circoscritta da non risultare una priorità.

App per iPad in arrivo su Instagram: tutte le smentite di Mosseri nel corso degli anni

Nel 2023, lo stesso Mosseri, ammise che Meta non stava lavorando su un’app per iPad. Anche in quel caso, aveva parlato di diverse priorità per la compagnia.

Nonostante ciò, va detto che l’utilizzo dell’app di Instagram in Stage Manager sugli iPad supportati è un’esperienza apprezzabile e l’app Web è migliorata negli ultimi anni. Una versione nativa, in grado di sfruttare pienamente i grandi display degli iPad, potrebbe però far segnare un vero e proprio salto di qualità per Instagram.

A dispetto di quanto affermato da The Information, non vi sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Meta. Ciò significa che, almeno al momento, stiamo parlando di una semplice voce di corridoio.

Nel frattempo, Instagram sta evolvendo con l’introduzione di funzioni sempre nuove. Una delle ultime, per esempio, permette agli utenti di riprodurre a velocità doppia i reel.