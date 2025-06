Instagram testa la funzione di repost per ampliare la condivisione

Instagram, dopo anni di indiscrezioni, sarebbe ormai pronta a lanciare la funzione repost. Confermata ufficialmente a TechCrunch, questa novità, attesa da tempo, rappresenta un cambiamento significativo per il popolare social network. L’obiettivo è quello di consentire agli utenti di ripubblicare contenuti, propri o altrui, direttamente nel feed principale, ampliando le possibilità di interazione e visibilità.

Instagram testa il repost

Il sistema, in fase di sviluppo dal 2022, è attualmente in fase di test su un numero limitato di account. Ad oggi, la condivisione dei post era possibile solo tramite le Storie, una limitazione che questa nuova funzione si propone di superare. L’integrazione del repost nel feed principale rappresenta un passo avanti per aumentare la portata dei contenuti e per offrire agli utenti una maggiore libertà di condivisione.

Tuttavia, la comunità di Instagram appare divisa di fronte a questa innovazione. Da un lato, molti vedono nel repost un’opportunità per dare maggiore visibilità a contenuti di valore, come già accade su piattaforme come Threads e TikTok. Dall’altro lato, c’è chi teme che questa funzione possa contribuire al sovraffollamento della piattaforma, già caratterizzata da una varietà di formati come Storie, Reels, Note, messaggi diretti e pubblicità.

Per i creatori di contenuti, questa funzione potrebbe rappresentare un potente strumento di crescita. Non solo aumenterebbe la visibilità dei loro lavori, ma potrebbe anche risolvere il problema della condivisione non autorizzata di meme e immagini, garantendo un adeguato riconoscimento agli autori originali. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un’epoca in cui la paternità dei contenuti è sempre più importante.

Instagram non ha ancora deciso

La decisione di Instagram di introdurre questa funzione segue le orme di altre piattaforme. Twitter, ad esempio, ha lanciato il Retweet nel 2009 (15 anni fa!), e molte altre applicazioni hanno adottato funzionalità simili per facilitare la condivisione di contenuti. Inoltre, con questa novità, Instagram potrebbe ridurre la necessità di utilizzare app di terze parti attualmente impiegate per ripubblicare i post.

Nonostante l’entusiasmo di molti, rimangono alcune incertezze. Instagram non ha ancora comunicato una data ufficiale per il lancio globale della funzione. Tuttavia, è chiaro che il suo potenziale impatto sulla piattaforma merita di essere monitorato nei prossimi mesi. Sarà interessante osservare come questa innovazione influenzerà le dinamiche del social network e se riuscirà a soddisfare le aspettative degli utenti.