Instagram: truffa dei like, ecco come funziona l'inganno che deruba gli utenti

Scoprire che una delle applicazioni più utilizzate ogni giorno dagli utenti può comportare problematiche non di poco conto è davvero una disdetta per moltissime persone. Il discorso riguarda molto da vicino Instagram, celebre applicazione di photo sharing che da qualche tempo a questa parte sta creando più di un grattacapo.

Secondo quanto riportato infatti attraverso un meccanismo molto semplice, alcuni truffatori sarebbero riusciti a fregare gli utenti senza troppi problemi. Da qualche giorno si sta discutendo infatti di alcuni messaggi molto particolari, i quali arrivano molto spesso a portare le persone a far parte di gruppi WhatsApp. All’interno di questi ultimi si discute di come fare a guadagnare soldi semplicemente mettendo “like” ad alcuni post ben precisi che vengono indicati dai gestori dei gruppi stessi. Diverse persone ci sono cascate senza pensarci due volte, finendo per ritrovarsi in un guaio senza precedenti.

La nuova truffa che gira su Instagram e riguarda i like è davvero pericolosa, ecco perché

Le persone che finiscono all’interno di questi gruppi WhatsApp credo di poter guadagnare semplicemente mettendo un “mi piace” ad un post o ad un video. Il problema è che tale inganno risulta particolarmente sofisticato in quanto i truffatori hanno ben pensato di regalare effettivamente i soldi che promettono almeno in prima battuta. Dopo che gli utenti, seguendo le indicazioni, mettono i vari “like” ai post, devono solo inviare lo screenshot per dimostrarlo e il gioco sarà fatto. Vengono promesse cifre che vanno dai 50 agli 800 € ed è questo che purtroppo funge da esca.

La truffa arriva dopo, siccome gli utenti si lasciano fregare da una sorta di abbonamento superiore che permetterebbe ai guadagni di aumentare ulteriormente. In questo modo i truffatori riescono ad ottenere i dati personali senza alcuna fatica e inoltre anche i dati dei conti correnti. Fate quindi molta attenzione e non fidatevi assolutamente di messaggi di questo genere, in quanto possono farvi capitare in situazioni davvero difficili da risolvere.