Intel: con Linux 6.13 supporto NPU di 5a gen per Panther Lake

All’inizio di questo mese, gli ingegneri software di Intel per Linux hanno pubblicato alcune patch per aggiungere il supporto alla 5a generazione di NPU (Neural Processing Unit) nel driver dell’acceleratore IVPU. Quest’ultimo è destinato alla nuova unità di elaborazione neurale che sarà presente nei processori di prossima generazione Panther Lake. Queste patch per la 5a generazione di NPU per Panther Lake sono ora in coda per essere introdotte con il prossimo kernel Linux 6.13. Le patch per l’NPU di Panther Lake hanno confermato la “5a generazione di NPU Intel“. Tuttavia, dal punto di vista del driver si tratta di una piccola aggiunta di codice rispetto al supporto NPU già esistente per Meteor Lake, Arrow Lake e Lunar Lake con questo driver open-source iVPU.

Intel: i dettagli della recente richiesta di pull drm-misc-next

Le patch del driver NPU di Intel Panther Lake sono state inviate come parte della richiesta di pull drm-misc-next di questa settimana che va a DRM-Next. Come si legge nella richiesta, sono state apportate diverse modifiche ai driver. In primis, è stato aggiunto il supporto per coredump e Panther Lake all’acceleratore IVPU. Sono poi state effettuate diverse correzioni di bug per IVPU, per il pannello eDP, Bochs, GCC-15 e il pannello S6E3HA8. Tra le altre modifiche vi sono anche correzioni alla documentazione Docbook per TTM. Infine, è stato aggiunto il supporto per il pannello Samsung AMS581VF01.

Il codice sarà incluso in DRM-Next e, a fine novembre, verrà sottoposto al kernel Linux 6.13. La versione stabile del nuovo kernel Linux dovrebbe essere rilasciata a febbraio del prossimo anno. Ciò significa che sarà disponibile in tempo per l’uscita dei processori Intel Panther Lake, anch’essi in arrivo nel 2025. Questo supporto per il driver NPU/iVPU si aggiunge ad altre funzionalità per Panther Lake già viste in passato nei driver Intel per il kernel Linux.