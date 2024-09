Intel lancia i suoi processori Lunar Lake Core Ultra 200V: batteremo Arm

Intel ha appena svelato la sua nuova serie di processori Core Ultra 200V, segnando un punto di svolta nel panorama dei personal computer alimentati dall’intelligenza artificiale (IA). I nuovi chip rappresentano il più grande passo avanti in fatto di efficienza energetica e prestazioni grafiche mai realizzato da Intel, grazie alla loro architettura x86 di nuova generazione. Con una gamma di funzionalità progettate per soddisfare le esigenze degli utenti moderni, i processori Core Ultra 200V sono studiati per assicurare prestazioni di primo livello, miglioramenti significativi in fatto di sicurezza e una compatibilità senza pari con le applicazioni di IA.

Core Ultra 200V Lunar Lake: prestazioni senza compromessi ed efficienza energetica al primo posto

Uno dei punti di forza dei chip Intel Core Ultra 200V è l’equilibrio tra potenza di calcolo e consumo energetico. Questi processori sono progettati per essere estremamente efficienti, con un consumo energetico ridotto fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti.

Si tratta, evidentemente, di una caratteristica fondamentale per gli AI PC, che richiedono un’elevata potenza di calcolo utile a gestire carichi di lavoro complessi. Ed è altrettanto chiaro che Intel si pone così in competizione ancora più stretta e plateale con la rivale Arm.

La potenza di calcolo complessiva è suddivisa tra CPU, GPU e NPU (Neural Processing Unit), con una capacità totale che raggiunge i 120 TOPS (tera operazioni al secondo). La NPU di quarta generazione offre una potenza di calcolo IA quattro volte superiore rispetto ai modelli passati, rendendola ideale per l’esecuzione di applicazioni avanzate.

La serie Core Ultra 200V sa comunque adattarsi, a detta dei portavoce di Intel, con un’ampia gamma di applicazioni IA: dalla creazione di contenuti alla sicurezza, dalla produttività al gaming.

Basati su Lunar Lake, i processori si presentano con un nuovo suffisso “V” che indica l’adozione della nuova architettura. La lettera è utilizzata a meno scopo di differenziazione e non ha un significato particolare.

Innovazione grafica con la microarchitettura Xe rinnovata

Un altro aspetto innovativo dei processori Core Ultra 200V è la nuova microarchitettura grafica Xe, che offre un miglioramento medio del 30% nelle prestazioni grafiche rispetto alla generazione precedente.

La GPU Intel Arc integrata nei processori include otto nuovi core Xe di seconda generazione e otto unità di ray tracing, supportando fino a tre monitor 4K contemporaneamente. Questa configurazione è arricchita da nuovi motori IA Intel Xe Matrix Extensions (XMX), in grado di gestire fino a 67 TOPS per migliorare le prestazioni delle applicazioni creative e dei videogiochi.

L’aumento delle capacità grafiche non solo rende i PC più potenti dal punto di vista del gaming e della creazione di contenuti, ma consente anche un utilizzo più fluido delle applicazioni IA che richiedono elevata potenza di elaborazione grafica. Gli utenti possono ora godere di prestazioni frame-per-second migliorate e di esperienze di gaming più immersive grazie all’integrazione di tecnologie come i kernel XeSS potenziati.

Sicurezza e produttività potenziate dall’IA

Oltre alle prestazioni che si pongono ai vertici, i chip Core Ultra 200V portano anche miglioramenti significativi in termini di sicurezza e produttività, sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale. La sicurezza, un aspetto sempre più critico nel contesto odierno, è rafforzata grazie a funzionalità come il rilevamento locale dei deepfake, che verifica eventuali alterazioni nei video, e la protezione dei dati personali mediante scansione intelligente dei file per identificare e mettere in sicurezza quelli sospetti.

Dal punto di vista della produttività, i processori permettono di risparmiare tempo prezioso grazie a funzioni avanzate come la generazione automatica di nuovi contenuti audio e video basandosi su un’unica registrazione. Così i chip Intel contribuiscono ad eliminare la necessità di ripetere le riprese.

Evo Edition: l’eccellenza dei laptop AI secondo Intel

La maggior parte dei dispositivi equipaggiati con i processori Core Ultra 200V, appartiene alla gamma Intel Evo Edition, progettata per offrire un’esperienza d’uso ottimale in ogni situazione.

Questi notebook, frutto di una stretta collaborazione tra Intel e i suoi partner, sono sottoposti a rigorosi test per garantire prestazioni superiori in termini di reattività, durata della batteria e silenziosità durante il funzionamento.

Le nuove caratteristiche includono un raffreddamento migliorato, con una durata della batteria prolungata anche in condizioni d’uso reali.

La connettività è gestita con le schede di rete Intel WiFi 7, mentre la possibilità di connettere il PC a più monitor, trasferire file e caricare il dispositivo tramite Thunderbolt Share rende questi laptop ancor più versatili.

Struttura dei core, memoria, cache L3 e TDP

La serie Core Ultra 200V è composta da nove SKU diversi, tutti con quattro P-core Lion Cove single-threaded e quattro E-core Skymont single-threaded, con diverse velocità di clock per ciascun modello. Le frequenze di lavoro in modalità boost sono comprese tra 4,5 GHz e 5,1 GHz.

La memoria on-package è di 16 o 32 GB utilizzando moduli LPDDR5X-8533. Le dimensioni della cache L3 variano tra 8 MB e 12 MB, a seconda del modello, ma tutti i chip dispongono della nuova Side Cache da 8 MB (simile alla cache a livello di sistema sfruttata nei processori Arm).

I chip presentano TDP tra 8 W e 17 W per la maggior parte della gamma, con il modello di punta Core Ultra 9 288V come unico modello con TDP pari a 30W. Tuttavia, il picco di consumo energetico in modalità turbo arriva fino a 37 W per tutti i modelli.

Disponibilità e sviluppi futuri

I dispositivi consumer equipaggiati con i nuovi processori Intel Core Ultra 200V sono già disponibili per il preordine, con una disponibilità globale prevista a partire dal 24 settembre.

Da novembre 2024, tutti i dispositivi dotati dei processori appena svelati e della più recente versione di Windows saranno idonei a ricevere le funzionalità Copilot+ PC come aggiornamento gratuito.

Intel ha inoltre annunciato che i dispositivi commerciali basati sulla piattaforma Intel vPro, progettata per le imprese, saranno disponibili il prossimo anno.