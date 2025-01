Intel porta l'AI in locale estendendo la sua gamma di processori Core Ultra 200

In occasione del CES 2025 di Las Vegas, Intel ha annunciato una nuova gamma di processori progettati per sostenere le applicazioni di intelligenza artificiale (AI) ed edge computing. È un primo passo che l’azienda fondata nel 1968 da Gordon Moore e Robert Noyce compie per rilanciare la sua competitività rispetto a rivali del calibro di AMD, NVIDIA e Qualcomm.

La nuova serie di processori Core Ultra è progettata per alimentare notebook, PC desktop e dispositivi orientati all’intelligenza artificiale. Tra le novità principali figurano i processori Core Ultra 200V compatibili con la piattaforma vPro, ideali per i PC aziendali, e il potente Core Ultra 200HX, adatto ai notebook gaming di fascia alta.

Intel Core Ultra 200V: efficienza e sicurezza per gli AI PC di nuova generazione

I portavoce di Intel hanno presentato la gamma di chip Core Ultra 200V come “SoC di punta per gli AI PC“. Sono infatti ingegnerizzati per sostenere le elaborazioni AI in locale assicurando al contempo una maggiore efficienza energetica rispetto alla precedente generazione Meteor Lake.

Alcuni modelli di questa serie, come il Core Ultra 9 288V, integrano fino a 32 GB di memoria e supportano la piattaforma Intel vPro, che offre:

Sicurezza endpoint avanzata tramite NPU.

Mitigazioni rispetto agli attacchi basati sul silicio.

Ottimizzazioni per la sicurezza di Windows 11.

Core Ultra 200H: performance ai massimi livelli per i notebook più potenti

Con un massimo di 16 core (6 P-core, 8 E-core, 2 E-core a basso consumo) e una GPU Intel Arc Graphics, Core Ultra 200H è progettato per i notebook ad alte prestazioni. La sua capacità di calcolo AI raggiunge i 77 TOPS, con un’efficienza grafica migliorata del 15% rispetto alla generazione precedente.

Tra i modelli principali, Intel mette in evidenza il Core Ultra 9 285H (16 core, fino a 5,4 GHz di clock) e il Core Ultra 7 265H (16 core, fino a 5,3 GHz).

Core Ultra 200HX: potenza per il gaming e applicazioni intensive

Destinato a notebook di fascia alta, il chip Core Ultra 200HX poggia il suo funzionamento su un totale di 24 core (8 P-core e 16 E-core) e supporta un’unità NPU capace di esprimere una potenza pari a 13 TOPS. Progettato per lavorare in simbiosi con le GPU esterne, il SoC garantisce prestazioni ai massimi livelli:

Oltre al Core Ultra 9 285HX con 24 core (fino a 5,5 GHz di clock), Intel ha inserito nel suo nuovo catalogo anche il chip Core Ultra 7 265HX a 20 core, capace di raggiungere 5,3 GHz.

I notebook basati su Core Ultra 200V vPro sono già disponibili. Quelli equipaggiati con Core Ultra 200H lo saranno da febbraio 2025. Infine, i notebook con Core Ultra 200HX e 200U arriveranno entro la prima metà del 2025.

Core Ultra 200U: efficienza per i notebook mainstream

Successore della serie U, il Core Ultra 200U è pensato come soluzione economica per i notebook destinati al mercato “di massa”. Il modello più potente integra 12 core oltre a una GPU Intel HD Graphics, garantendo prestazioni decisamente più modeste rispetto agli altri modelli della gamma.

Tra i “pilastri” della serie Core Ultra 200U, ricordiamo il modello 265U (12 core, fino a 5,3 GHz) e 225U (12 core, fino a 4.8 GHz).

Core Ultra 200S: la nuova proposta per i sistemi desktop

Il Core Ultra 200S rappresenta la nuova generazione di processori desktop, con miglioramenti in termini di efficienza energetica e prestazioni.

Sebbene non supportino la NPU, questi chip sono ottimizzati per l’uso nei PC desktop tradizionali. Saranno disponibili sul mercato dal 15 gennaio.