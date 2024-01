Intel presenta i processori Core HX di 14esima generazione e la gamma Core 1

In occasione del CES 2024 di Las Vegas, Intel ha presentato i nuovi processori Core HX di 14esima generazione. La nuova generazione di chip è stata oggetto di lancio già a ottobre 2023 ma ciò che mancava all’appello era la gamma più potente.

Nell’ambito dell’offerta Core HX, la società di Santa Clara offre 5 modelli di processori. Il top di gamma è il Core i9-14900HX, basato su un totale di 24 core (8 Core P Raptor Cove affiancati da 6 Core E Gracemont) e 32 thread.

Processori di 14esima generazione di arricchiscono con i modelli Core HX

I core Raptor Cove assicurano una frequenza massima in modalità turbo di 5,8 GHz mentre i Core E Gracemont possono spingersi fino a 4,1 GHz. Il TDP è pari a 55W anche se Intel indica un maximum thermal design power (MTP) di 145W.

Il processo costruttivo scelto per realizzare i nuovi chip è Intel 7 ed è previsto il supporto Thunderbolt 5, che consente di sostenere un trasferimento dati fino a 120 Gbps (bandwidth boost), a patto ovviamente di utilizzare periferiche compatibili. I processori di nuova generazione sono inoltre compatibili con le memorie RAM DDR5-5600 (fino a 192 GB), con Bluetooth 5.4 e con lo standard WiFi 7. La sezione grafica Intel UHD risulta integrata nel chip.

Secondo Intel, la serie HX aumenta le prestazioni per i creatori di contenuti grazie all’utilizzo del 50% in più di core efficienti rispetto ad esempio al predecessore Core i7-14700HX.

Sebbene il processore Core i9-14900HX sia progettato per i notebook più performanti, la gamma di 14esima generazione offre importanti novità anche per chi utilizza PC desktop. I 18 nuovi processori permettono agli utenti di giocare, creare e lavorare: i chip desktop supportano fino a 24 core (8 P-core, 16 E-core) e 32 thread nei modelli i9-14900, con frequenze turbo fino a 5,8 GHz. Supportano anche fino a 192 GB di memoria DDR5-5600/DDR4-3200.

La famiglia Intel Core U Processor Serie 1

Innovazione assoluta per Intel è la nuova gamma Core U Serie 1. Questa linea di processori è studiata per offrire prestazioni ai massimi livelli e funzionalità avanzate, soddisfacendo le esigenze degli utenti che desiderano privilegiare sistemi sottili e leggeri, per bilanciare potenza computazionale e mobilità.

La Serie 1 della famiglia di processori Intel Core U vuole garantire, allo stesso tempo, flessibilità ed efficienza energetica, adattandosi ai requisiti dei moderni ultrabook, ad esempio. Con una gamma di processori che coprono varie fasce di potenza, Intel mira a soddisfare le varie esigenze degli utenti abituati a lavorare in mobilità.

Le principali caratteristiche della nuova gamma di chip per i sistemi portatili

Il chip di punta, Intel Core 7 150U, offre prestazioni di alto livello con frequenze turbo fino a 5,4 GHz, fornendo la potenza necessaria per gestire un’ampia varietà di carichi di lavoro. Con un massimo di 10 core (2 P-cores e 8 E-cores) e 12 thread, il processore è in grado di gestire compiti multitasking impegnativi: dalla produttività quotidiana all’intrattenimento multimediale.

La nuova gamma Intel supporta fino a 96 GB di memoria RAM DDR5-5200/DDR4-3200 MT/S e integra Thunderbolt 4, consentendo di beneficiare di un’ampia larghezza di banda (40 Gbps) per il collegamento a monitor 4K multipli e accessori ad elevate prestazioni. La Serie 1, inoltre, prevede la possibilità di usare 8 corsie PCIe Gen 4.0 e 12 corsie PCIe Gen 3.0, aprendo quindi all’uso delle più performanti unità SSD per lo storage ad alte prestazioni.

Sul versante wireless, si registra il supporto per le schede di rete Intel Killer Wi-Fi 7 (5 Gig) e Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+): gli utenti possono così beneficiare di velocità multi-gigabit con una reattività e affidabilità della connessione wireless simile ai collegamenti cablati. I processori Core Serie 1 sono inoltre compatibili Bluetooth 5.4 e 5.3, Bluetooth Low Energy (BLE) audio incluso per esperienze sonore immersive.

I primi portatili basati su processore Intel Core U Serie 1 arriveranno sul mercato nel primo trimestre del 2024.