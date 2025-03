Intel riprende lavoro su driver Linux Habana Labs

L’anno scorso, alcuni responsabili del driver Habana Labs hanno lasciato Intel e il driver open source Habana Labs è stato quindi fermato. A quanto pare, adesso la pausa sembra essere finita. Gli ingegneri software Intel, infatti, torneranno a lavorare su questo driver del kernel Linux upstream per supportare gli acceleratori Gaudi AI. Negli ultimi mesi, o meglio negli ultimi cicli di rilascio del kernel, non c’è stata molta attività intorno al driver “habanalabs“. In effetti il lavoro sul driver Habana Labs per Linux è rimasto fermo dalla metà del 2024. La mancanza di attività ha significato che Intel è in ritardo nell’integrare il supporto al driver per Gaudi 3.

Ad oggi non sono state pubblicate patch per il driver di Gaudi 3. Inoltre, quest’ultimo non è nemmeno stato messo nulla nelle branch “-next” per essere incluso nel kernel principale. È particolarmente frustrante vedere questa mancanza di supporto per Gaudi 3, soprattutto dopo che Intel ha deciso di non portare Falcon Shores sul mercato.

Intel: sviluppatori confermano supporto per la serie GaudiX

Un messaggio dell’ingegnere software di Intel, Yaron Avizrat, ha indicato che torneranno a lavorare sul driver per gli acceleratori AI Gaudi di Habana Labs. Yaron Avizrat ha scritto sulla mailing list: “Ci scusiamo per il lungo silenzio — è stato un periodo difficile con la fusione Habanalabs-Intel, ma siamo tornati e pronti a continuare a contribuire. Proseguiremo con il nostro piano — integrando l’ultimo driver di HabanaLabs, inclusi i cambiamenti recenti e il supporto completo per tutta la serie GaudiX. Per supportare questo lavoro, Koby Elbaz e Konstantin Sinyuk si uniranno a me come co-maintainer su base regolare“.

Finalmente l’azienda tornerà a contribuire al progetto upstream e a portare avanti la propria tabella di marcia che include il “supporto completo per l’intera serie GaudiX“. Ciò significa che anche il tanto atteso supporto per Gaudi 3 è ormai prossimo. La speranza per gli utenti è quella di vedere presto questi miglioramenti del driver Intel-HabanaLabs per il kernel Linux. Anche se la ripresa del lavoro è una buona notizia, ad oggi l’azienda non ha annunciato date di rilascio ufficiali. Per saperne di più bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana.