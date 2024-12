Intel sfida NVIDIA e AMD con le nuove GPU Arc B580 e B570 Battlemage

Che la presentazione sul mercato delle nuove schede video dedicate Intel Battlemage fosse imminente era ormai risaputo. A stretto giro dopo l’addio (o “estromissione”?) dell’ex CEO Pat Gelsinger, la società di Santa Clara annuncia il suo secondo nuovo tentativo di fare breccia nel competitivo mercato delle GPU. Arc B580 e B570 rappresentano la seconda generazione di schede grafiche discrete a marchio Intel raccogliendo l’eredità della precedente famiglia Alchemist. Con un prezzo di lancio aggressivo e una serie di miglioramenti architetturali, Intel punta a competere nel mercato mainstream dominato da NVIDIA e AMD.

Le principali caratteristiche delle schede Intel Arc B580 e Arc B570

Le Arc B580 e B570 condividono l’architettura Xe-HPG di seconda generazione, con una serie di ottimizzazioni che promettono maggiore efficienza energetica e prestazioni per watt.

La serie Battlemage utilizza ad esempio unità SIMD16 anziché SIMD32, migliorando l’efficienza di esecuzione. Ogni Xe-Core integra 8 unità vector e 8 unità XMX, più ampie rispetto alla generazione Alchemist.

Le modifiche architetturali, uniti al processo produttivo TSMC N5 (Intel non ha realizzato le GPU nei suoi stabilimenti ma in quelli della rivale taiwanese…), hanno permesso l’ottenimento di una densità di transistor pari a 72,1 MT/mm², migliorando l’efficienza energetica del 16% rispetto alla generazione precedente. Grazie a questi cambiamenti, la B580 offre 14,6 TFLOPS di potenza FP32 teorica.

Prestazioni: il confronto con la concorrenza

In attesa delle prove sul campo, al momento è possibile prendere nota solamente delle dichiarazioni di Intel sul versante delle performance. I tecnici della società sostengono che B580 offre un miglioramento del 24% rispetto all’Arc A750 nei test a 1440p, con incrementi significativi nei giochi come Fortnite (+78%). Rispetto all’NVIDIA RTX 4060, la B580 si posiziona mediamente il 10% sopra in un’ampia suite di test (senza ricorrere a tecnologie di upscaling come XeSS o DLSS), con vantaggi fino al 43% in alcuni titoli.

I dati evidenziano la competitività della B580, soprattutto con le applicazioni che beneficiano di un maggiore quantitativo di VRAM.

La GPU di punta B580 utilizza infatti un’interfaccia di memoria a 192 bit con 12 GB di GDDR6 a 19 Gbps, per una larghezza di banda di 456 GB/s. La B570 riduce l’interfaccia a 160 bit con 10 GB di VRAM, offrendo 380 GB/s di banda. Entrambe superano il limite degli 8 GB di VRAM che penalizza molte schede concorrenti nei giochi recenti.

Questi dati confermano la competitività delle nuove GPU Intel Arc, che si collocano vicino alla RX 7600 di AMD e a soluzioni NVIDIA come la RTX 2080 Super, pur mantenendo prezzi più accessibili.

Strategia e futuro della linea Arc

Intel ha già confermato che Battlemage sarà seguita dalle famiglie Celestial e Druid, che porteranno ulteriori innovazioni. La scelta di utilizzare un’interfaccia PCIe 4.0 x8 sottolinea il focus di Intel su un segmento mainstream, in cui il compromesso tra prestazioni e costi è cruciale.

Con un prezzo competitivo, architettura innovativa e un focus sul gaming a 1440p, Intel Arc Battlemage è una delle “chiavi” che l’azienda vuole utilizzare per tornare a far sentire la sua voce sul mercato globale.

Specifiche tecniche complete