Fareste gestire una centrale nucleare all'AI?

Per la prima volta negli Stati Uniti, un impianto nucleare sta integrando la intelligenza artificiale nelle proprie operazioni, segnando un passo avanti significativo nell’innovazione tecnologica del settore. La centrale di Diablo Canyon, situata in California e gestita da PG&E (Pacific Gas and Electric), ha adottato il sistema Neutron Enterprise, un assistente digitale progettato per supportare il personale umano senza sostituirlo nelle decisioni operative critiche.

Il sistema, sviluppato dalla società Atomic Canyon, è stato implementato con l’obiettivo di ottimizzare l’accesso a una vasta mole di documentazione tecnica e normativa. Alimentato da otto processori NVIDIA H100, installati alla fine del 2024, Neutron Enterprise è progettato per ridurre drasticamente le 15.000 ore annue che gli operatori attualmente dedicano alla consultazione di archivi e database. Come sottolinea Maureen Zawalick, vicepresidente dei servizi tecnici di PG&E, il sistema agisce come un “copilota” per il personale, aiutandolo nella ricerca e nella sintesi delle informazioni, ma lasciando ogni decisione nelle mani degli esperti umani.

Un equilibrio tra innovazione e sicurezza

L’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale in un settore così sensibile come quello nucleare non è priva di sfide. Dawn Addis, deputata democratica, ha espresso preoccupazioni in merito alla sicurezza e all’impatto occupazionale, mentre esperti come Tamara Kneese avvertono dei potenziali rischi legati a futuri utilizzi più complessi di queste tecnologie.

Per mitigare tali rischi, PG&E e Atomic Canyon collaborano strettamente con la Nuclear Regulatory Commission (NRC), limitando inizialmente l’uso del sistema alla gestione di documenti pubblici. Un’espansione delle funzionalità per includere documenti interni è prevista per il terzo trimestre del 2025.

Un banco di prova per il futuro dell’energia nucleare

Nonostante la centrale di Diablo Canyon sia destinata alla dismissione nel 2029, questa sperimentazione ha già suscitato l’interesse di altri operatori del settore e di aziende impegnate nello sviluppo di reattori modulari di piccole dimensioni. La NRC considera l’integrazione dell’IA una delle principali sfide per la sicurezza futura e ha avviato studi per aggiornare il quadro normativo, riconoscendo che il caso di Diablo Canyon rappresenta un’opportunità unica per valutare i limiti e le potenzialità dell’intelligenza artificiale in ambito nucleare.

L’adozione del sistema Neutron Enterprise nella centrale californiana rappresenta un passo importante verso un’energia nucleare più efficiente e sicura, ma solleva anche interrogativi significativi sull’equilibrio tra efficienza operativa e sicurezza in un settore dove l’errore non è contemplabile.