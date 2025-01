Inter - Monaco: orario e come guardarla in streaming dall'estero

La Champions League torna in campo con l’ultima giornata della fase a girone unico e uno dei match più attesi è Inter – Monaco, in programma mercoledì 29 gennaio a partire dalle 21. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video e, quindi, può essere vista a costo zero, andando ad attivare la prova gratuita di Amazon Prime, senza alcun vincolo (poi 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno).

Per vedere Inter – Monaco in streaming dall’estero è possibile collegarsi ad Amazon Prime, sfruttando la portabilità transfrontaliera che consente agli utenti italiani di utilizzare il proprio abbonamento anche all’estero, all’interno dei confini UE. In alcuni casi, per vedere la partita dall’estero, collegandosi a Prime e utilizzando il proprio abbonamento, potrebbe essere necessaria una VPN.

La VPN da usare, in questo caso, è NordVPN. Il servizio mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete VPN, con protezione della crittografia e un network di migliaia di server distribuiti in tutto il mondo.

Con l’offerta in corso, NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, oppure al prezzo di 112,99 euro al mese. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

Inter – Monaco: orario e probabili formazioni

Il calcio di inizio di Inter -Monaco è fissato per le 21 di mercoledì 29 gennaio. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Inter (3-5-2):

Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1):

Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa Elebi; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. Allenatore: Adi Hutter.

