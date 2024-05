Internet all'estero: basta una eSIM per restare connessi in vacanza, ecco come

Per avere Internet all’estero basta attivare una eSIM, con un piano tariffario dedicato al Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Si tratta del sistema più semplice per restare connessi in vacanza, senza dover perdere tempo nell’acquisto di una SIM una volta giunti sul posto e senza dover attivare uno dei costosi piani tariffari degli operatori italiani.

La scelta giusta per attivare una eSIM e avere Internet all’estero è rappresentata dalle offerte di Maya Mobile, operatore internazionale che da anni propone tanti piani molto vantaggiosi per l’accesso a Internet in tutto il mondo (anche in 5G). Per accedere alle offerte basta visitare il sito Maya Mobile e scegliere il piano da attivare.

Internet all’estero con Maya Mobile: basta una eSIM

Maya Mobile propone offerte per l’acquisto di una eSIM in oltre 200 Paesi. Per ogni Paese, inoltre, sono disponibili più tariffe, in modo da poter scegliere il piano più adatto alle proprie necessità. C’è la possibilità di utilizzare il 5G (dove disponibile) e di accedere a piani con Giga illimitati.

Il funzionamento è semplicissimo: basta collegarsi al sito Maya Mobile tramite il box qui di sotto e selezionare il piano desiderato. Completato l’acquisto, si andrà a installare la eSIM sul proprio smartphone (naturalmente, è necessario avere uno smartphone compatibile con le eSIM).

Il piano potrà poi essere attivato prima di partire, in modo da poter sfruttare la connessione a Internet una volta raggiunta la meta del proprio viaggio. Le proposte di Maya Mobile sono disponibili a partire da pochi euro e non hanno vincoli. I dettagli completi sono disponibili tramite il box riportato qui di sotto. Le eSIM di Maya Mobile sono attivabili sia su smartphone Android che su iPhone.