Internet all'estero con le eSIM di Airalo: sconto del 15% su tutti i piani, anche con Giga illimitati

In vista di un viaggio all’estero è fondamentale trovare il modo giusto per restare connessi: la soluzione per i viaggiatori è rappresentata da una eSIM internazionale, facile da attivare e ancora più semplice da utilizzare (a condizione di avere uno smartphone compatibile con le SIM virtuali).

Il provider di riferimento del settore è Airalo che, da tempo, mette a disposizione degli utenti tante offerte per acquistare una eSIM da utilizzare per restare connessi. Per chi attiva oggi una SIM con Airalo c’è la possibilità di ottenere uno sconto del 15%, grazie al codice ESIMTECH15 da aggiungere al check-out.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Airalo, tramite il box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Come attivare una eSIM Airalo per avere Internet all’estero

Poter contare su una eSIM Airalo è semplicissimo. La procedura da seguire, infatti, è rapida. Basta raggiungere il sito ufficiale dell’operatore e, tramite il motore di ricerca integrato, scegliere un piano eSIM in linea con le proprie necessità, considerando i Giga inclusi (ci sono anche soluzioni con Internet illimitato), la durata del piano e il costo da corrispondere per l’attivazione.

A questo punto, è sufficiente seguire i pochi passaggi necessari per l’acquisto del piano. Come detto in precedenza, utilizzando il codice ESIMTECH15 è possibile ottenere uno sconto del 15% sul costo del piano scelto. Utilizzando il link qui di sotto, il codice dovrebbe essere applicato in automatico. In caso contrario, vi basterà inserirlo manualmente per ottenere lo sconto sul piano eSIM.

L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo. Per chi viaggia all’estero, quindi, c’è la possibilità di attivare lo sconto e acquistare una eSIM con condizioni molto vantaggiose, in modo da restare connessi e navigare senza limiti.