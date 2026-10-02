Firefox continua a chiudersi su Windows? Il problema potrebbe essere Avast

Un browser che si chiude improvvisamente può far pensare a un problema del sistema operativo, di un’estensione o dello stesso programma.

In un caso documentato da Mozilla, però, l’origine era collegata all’interazione con un software di sicurezza installato sul computer. Le segnalazioni riguardavano arresti anomali di Firefox su PC Windows e portarono gli sviluppatori a esaminare il comportamento di componenti appartenenti all’antivirus.

L’indagine individuò una correlazione con alcune release di Avast, spingendo Mozilla a intervenire direttamente sul browser. Il caso è significativo perché mostra come strumenti progettati per proteggere il dispositivo possano, in determinate circostanze, interferire con applicazioni legittime. Mozilla ha affrontato il problema senza attribuire genericamente i malfunzionamenti a Windows, ma isolando il componente coinvolto e distribuendo una correzione mirata.

Avast era il colpevole ai crash di Firefox

Secondo l’analisi riportata da Mozilla, le anomalie erano associate alle versioni di Avast Antivirus 18.0.1473.0 e precedenti. Il comportamento interessava Firefox durante l’utilizzo su sistemi Windows e si manifestava attraverso chiusure inattese del browser.

La situazione non riguardava quindi un malfunzionamento generalizzato di Firefox, ma una specifica combinazione tra il browser e determinati componenti dell’antivirus. Il meccanismo individuato riguardava le DLL di Avast. Mozilla decise di inserirle nella DLL blocklist di Firefox, impedendo al browser di caricare quei componenti.

Questa scelta rappresentava un intervento circoscritto: invece di modificare il funzionamento generale del programma, gli sviluppatori agirono sul componente che risultava associato agli arresti anomali. Il principio è rilevante anche al di là del singolo episodio, perché i software di sicurezza operano a un livello abbastanza profondo del sistema da poter interagire con altri programmi.

La correzione arrivò con Firefox 105.0.3

Mozilla ha distribuito Firefox 105.0.3 sul canale Stable con una modifica specificamente destinata a questo problema. L’aggiornamento ha aggiunto alla lista di blocco i file interessati, così da evitare che il browser li utilizzasse durante l’esecuzione. L’intervento venne quindi presentato come una correzione mirata e non come una revisione generale della sicurezza del browser.

L’episodio offre anche un’indicazione utile per interpretare i crash apparentemente inspiegabili. Quando un programma manifesta arresti improvvisi, la causa può trovarsi nell’interazione con un altro software che opera contemporaneamente sulla macchina. Mozilla aveva già documentato problemi di questo tipo legati agli antivirus, spiegando che alcune funzioni di analisi del traffico possono modificare il percorso delle connessioni HTTPS e generare incompatibilità.