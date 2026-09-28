Microsoft potenzia Edge per individuare i rallentamenti delle web app

Le applicazioni web moderne possono apparire lente anche quando il caricamento iniziale della pagina si è concluso.

Il problema emerge soprattutto nelle interfacce che aggiornano contenuti senza sostituire il documento, dove un’azione dell’utente può avviare codice JavaScript, richieste di rete e nuove operazioni di rendering.

Microsoft sta ampliando gli strumenti di sviluppo di Edge proprio per rendere osservabili queste fasi meno evidenti. La documentazione ufficiale descrive nuove metriche della Performance API dedicate alle cosiddette soft navigation, mentre DevTools integra funzioni per riprodurre e modificare richieste HTTP. L’obiettivo non è accelerare automaticamente un sito, ma fornire dati più precisi per capire dove si concentra il lavoro del browser e separare i problemi dell’interfaccia da quelli delle comunicazioni con il server.

Edge misura meglio le navigazioni delle SPA

Con Microsoft Edge 151, disponibile dal 30 luglio 2026, la Performance API ha introdotto gli eventi soft-navigation e interaction-contentful-paint . Il primo registra cambiamenti dello stato della cronologia nello stesso documento provocati da un’interazione; il secondo rileva nuovo contenuto visualizzato nelle porzioni della pagina modificate dall’azione dell’utente. Microsoft identifica queste operazioni come navigazioni JavaScript tipiche delle Single Page Application.

La distinzione è utile perché una SPA può cambiare schermata senza eseguire un nuovo caricamento completo. Una misura limitata alla navigazione tradizionale rischia quindi di non rappresentare il tempo percepito dall’utente quando apre una sezione, applica un filtro o passa a una nuova vista. Le nuove entry permettono di associare la risposta visibile a una specifica interazione e offrono un riferimento più adatto per analizzare la latenza delle interfacce dinamiche.

Il secondo intervento riguarda il profiling dell’esecuzione. I campionamenti JavaScript possono lasciare intervalli nei quali il browser svolge attività non riconducibili direttamente a una funzione del codice. I nuovi JS Self-Profiling markers, disponibili per la sperimentazione tramite origin trial, servono a rendere più leggibili questi periodi, indicando attività del browser come layout, painting o garbage collection. Per chi indaga un rallentamento, la distinzione consente di evitare l’errore di attribuire automaticamente al codice JavaScript ogni millisecondo non spiegato dalla traccia.

Un’altra novità interessa il pannello Network. A partire da Edge 153, DevTools offre i comandi Resend ed Edit and resend as fetch direttamente sulle richieste registrate. Il primo permette di inviare nuovamente una richiesta senza ricaricare la pagina; il secondo genera nella Console una chiamata fetch() modificabile prima dell’invio.

La seconda funzione è particolarmente utile durante il debug delle API: URL, metodo, intestazioni e corpo possono essere modificati nella chiamata generata, consentendo di verificare rapidamente come cambia la risposta del servizio. La documentazione Microsoft precisa che alcune intestazioni non modificabili tramite Fetch restano riportate come informazioni, mentre la richiesta modificata torna visibile nella tabella Network.