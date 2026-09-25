Chrome salva il punto di lettura: ecco come usare la nuova funzione

Chrome sta rendendo più pratico il passaggio tra dispositivi quando si legge una pagina molto lunga.

La funzione permette di inviare una scheda da un dispositivo all’altro conservando anche il punto raggiunto durante la lettura, invece di aprire semplicemente lo stesso indirizzo dall’inizio. Il vantaggio riguarda soprattutto articoli estesi, documenti online e pagine che richiedono più sessioni.

Per utilizzarla bisogna avere Chrome configurato con lo stesso Account Google sui dispositivi interessati. Non servono estensioni né applicazioni aggiuntive: i comandi necessari sono integrati nel browser. Di seguito trovi i passaggi esatti in italiano per trasferire una scheda dal computer allo smartphone e per fare l’operazione inversa, con le voci dei menu da cercare.

Come trasferire una scheda dal PC al telefono

Apri Google Chrome sul computer e carica la pagina che vuoi continuare a leggere sul telefono. Scorri fino al punto dal quale vuoi riprendere la consultazione. A questo punto fai clic sui tre puntini verticali nell’angolo superiore destro della finestra.

Nel menu che compare, seleziona Trasmetti, salva e condividi. Nel pannello successivo fai clic su Invia ai tuoi dispositivi. Chrome mostrerà l’elenco dei dispositivi collegati allo stesso Account Google. Individua il telefono che vuoi utilizzare e selezionalo.

Il trasferimento viene quindi inviato allo smartphone. Aprendo la notifica ricevuta, Chrome caricherà la pagina sul telefono. La funzione può mantenere la posizione di scorrimento raggiunta sul computer, permettendo di riprendere la lettura senza cercare nuovamente il passaggio interessato.

C’è anche una scorciatoia. Con la pagina aperta, fai clic con il tasto destro in un punto libero del contenuto. Nel menu contestuale cerca Invia ai tuoi dispositivi, seleziona il telefono dall’elenco e attendi la notifica sul dispositivo. Se lo smartphone non compare, controlla innanzitutto che Chrome utilizzi lo stesso account.

Come inviare una scheda dal telefono al PC

Per trasferire una pagina nella direzione opposta, apri Chrome sullo smartphone e visualizza la scheda che vuoi continuare a usare sul computer. Tocca la barra degli indirizzi e cerca il pulsante di condivisione. Nel menu delle opzioni seleziona Invia ai tuoi dispositivi.

Chrome mostrerà quindi i dispositivi disponibili per il trasferimento. Tocca il nome del computer sul quale vuoi aprire la pagina. Sul PC comparirà una notifica relativa alla scheda condivisa: selezionala per aprire il contenuto nel browser.

Su iPhone e iPad il principio è lo stesso: apri la pagina, utilizza il comando di condivisione associato alla barra degli indirizzi e scegli Invia ai tuoi dispositivi. La presenza delle singole voci può variare leggermente in base alla piattaforma e alla versione dell’applicazione.

Il punto di lettura rappresenta la parte più interessante della funzione perché evita di confondere il trasferimento della pagina con la semplice condivisione di un link. Chi passa frequentemente dal computer allo smartphone può quindi continuare una consultazione senza dover ricostruire manualmente la posizione raggiunta. Se il dispositivo di destinazione non appare, la prima verifica da effettuare riguarda l’accesso allo stesso Account Google e la sincronizzazione di Chrome.