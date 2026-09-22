Internet Explorer verso l'addio definitivo: Microsoft fissa il 2029

Internet Explorer è ormai fuori dal normale ciclo dei browser, ma alcune aziende continuano a dipendere dalle tecnologie sviluppate per il vecchio software.

La ragione è IE Mode di Microsoft Edge, una funzione pensata per eseguire applicazioni web progettate quando Internet Explorer era ancora diffuso negli ambienti professionali.

Microsoft ha recentemente ricordato agli amministratori IT che anche questa compatibilità ha una durata limitata. Il problema non riguarda quindi la semplice sostituzione di un browser sui computer degli utenti: alcune applicazioni interne possono dipendere da componenti specifici, comportamenti proprietari e integrazioni difficili da ricostruire.

Per le organizzazioni che utilizzano ancora questi sistemi, individuare le dipendenze nascoste diventa il primo passaggio per evitare che una futura modifica dell’ambiente software interrompa strumenti necessari alle attività quotidiane.

IE Mode mantiene in vita tecnologie legacy

La modalità IE di Edge consente di caricare determinate pagine attraverso MSHTML, il motore associato a Internet Explorer, mentre la normale navigazione utilizza Chromium.

L’amministratore può stabilire quali indirizzi debbano aprirsi nell’ambiente legacy attraverso criteri aziendali e una lista dedicata. L’architettura permette così di conservare applicazioni che richiedono tecnologie come ActiveX e specifiche modalità di documento non compatibili con i browser moderni. Microsoft chiarisce inoltre che IE Mode non è un browser autonomo: il rendering legacy viene integrato all’interno di Edge e gestito secondo le regole definite dall’organizzazione.

La distinzione rispetto al vecchio programma è importante. L’applicazione desktop Internet Explorer 11 ha terminato il supporto per determinate versioni di Windows 10 il 15 giugno 2022. IE Mode rappresenta invece il meccanismo previsto da Microsoft per mantenere la compatibilità con siti e applicazioni aziendali che non possono essere aggiornati immediatamente. L’azienda conferma che questa modalità resterà supportata almeno fino alla fine del 2029 e che fornirà un preavviso di almeno un anno prima della sua dismissione.

La dipendenza può essere meno evidente di quanto sembri. Un’applicazione interna potrebbe utilizzare controlli ActiveX, vecchie modalità di documento oppure componenti costruiti attorno al comportamento di MSHTML. Per questo un semplice elenco degli indirizzi visitati dagli utenti non basta necessariamente a ricostruire il patrimonio legacy. Serve verificare quali funzioni siano realmente indispensabili e quali collegamenti esistano con autenticazione, servizi interni e procedure operative. Microsoft mette inoltre a disposizione App Assure per aiutare i clienti idonei a verificare e migliorare la compatibilità delle applicazioni personalizzate.

La migrazione delle applicazioni richiederà tempo

La parte più delicata riguarda le applicazioni che svolgono funzioni aziendali essenziali. La loro sostituzione può richiedere interventi sul codice, una nuova interfaccia oppure il trasferimento verso una piattaforma differente. Microsoft indica diverse strade possibili per le dipendenze ancora presenti: aggiornamento, ricollocazione, sostituzione o ricostruzione con tecnologie web moderne. La scelta dipende dalla struttura del singolo applicativo e dal rapporto con gli altri sistemi utilizzati dall’organizzazione.

Esiste poi un problema specifico per i software che automatizzano Internet Explorer. Microsoft precisa che Edge non supporta l’automazione di IE Mode attraverso l’oggetto InternetExplorer. Le applicazioni che utilizzano quel metodo devono quindi essere aggiornate adottando approcci differenti, mentre per alcuni scenari sono disponibili alternative come WebDriver o Playwright. Non si tratta soltanto di modificare il browser utilizzato dall’utente: anche gli strumenti che interagiscono automaticamente con le pagine devono essere esaminati.

La conclusione più interessante riguarda quindi la gestione del software aziendale. Una tecnologia apparentemente marginale può restare incorporata in processi importanti molto tempo dopo la sua scomparsa dal mercato consumer. La dismissione di IE Mode offre alle organizzazioni l’occasione di individuare codice non documentato, dipendenze difficili da mantenere e applicazioni prive di un percorso evolutivo chiaro. Il vero rischio non è perdere Internet Explorer, ma scoprire troppo tardi quanto lavoro operativo dipenda ancora da ciò che il browser ha lasciato dietro di sé.