Internet Archive ripropone vecchi chatbot, simulatori e programmi AI degli scorsi decenni

Prima dei modelli linguistici e degli assistenti conversazionali contemporanei, l’Intelligenza Artificiale era soprattutto un insieme di programmi basati su regole fisse: riconoscevano parole, applicavano istruzioni e simulavano risposte o decisioni.

Internet Archive ha riunito una parte di questa eredità nella raccolta Vintage Artificial Intelligence, curata da Jason Scott e dedicata a software emulato dagli anni Settanta agli anni Novanta. Il progetto non presenta quei programmi come macchine realmente intelligenti, ma come tentativi di rappresentare l’idea di una mente artificiale su computer domestici e console. Molti titoli sono utilizzabili nel browser, senza recuperare hardware originale, floppy disk o sistemi operativi d’epoca.

Dalle regole all’illusione di dialogo

Uno dei riferimenti inevitabili è ELIZA, il programma descritto da Joseph Weizenbaum nel 1966 sulle pagine di Communications of the ACM. Sviluppato nell’ambiente MAC del MIT, analizzava l’input individuando parole chiave e applicando regole di scomposizione e ricomposizione per produrre una risposta. Non apprendeva dalle conversazioni, non possedeva conoscenza generale e non generava testo attraverso reti neurali: ogni comportamento dipendeva dagli script predisposti dall’autore.

Il celebre script DOCTOR imitava un terapeuta rogersiano, riformulando spesso le frasi dell’utente sotto forma di domanda. Proprio questa struttura dimostrò quanto fosse facile attribuire comprensione e intenzionalità a un software essenziale. L’effetto non derivava da una vera capacità psicologica, ma dalle aspettative di chi interagiva con il programma.

Nella raccolta compaiono diverse versioni di ELIZA, oltre a Racter, software degli anni Ottanta noto per la produzione di frasi apparentemente creative. Racter non cercava tanto di sostenere un dialogo quanto di combinare strutture linguistiche predefinite in sequenze inattese. Il risultato poteva sembrare sorprendente, ma restava vincolato a regole, vocabolari e modelli incorporati nel programma.

Giochi, agenti e sistemi simbolici

Vintage Artificial Intelligence non è però un archivio di soli chatbot. Include programmi di scacchi come Sargon, ambienti Lisp e Prolog, simulatori, avventure testuali e titoli interattivi quali Alter Ego e Little Computer People. La presenza di questi software ricorda che, per decenni, l’AI ha significato anche ricerca di percorsi, gestione di stati, inferenza logica e comportamento autonomo in contesti delimitati.

Alter Ego, pubblicato da Activision nel 1986, costruiva una simulazione biografica attraverso situazioni, scelte e conseguenze predisposte. La profondità percepita nasceva dall’aggiornamento delle variabili interne e dalla scrittura degli scenari, non dall’invenzione autonoma di una vita virtuale. Little Computer People adottava una logica simile: un personaggio sembrava abitare stabilmente il computer perché il software alternava eventi e comportamenti secondo condizioni definite.

Lisp e Prolog mostrano un’altra strada ancora. Invece di apprendere correlazioni statistiche da grandi raccolte di dati, i sistemi simbolici rappresentavano fatti, relazioni e regole in forma esplicita, ricavando conclusioni attraverso procedure logiche. L’emulazione rende tutto questo verificabile in prima persona: l’archivio non conserva soltanto schermate o manuali, ma consente di osservare come quei limiti tecnici riuscissero comunque a produrre l’impressione di una macchina capace di pensare.